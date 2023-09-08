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قطر: 274 مليون دولار حجم تداولات سوق العقار الشهر الماضي

9/8/2023 2:33:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


الدوحة 8 أيلول (بترا)- بلغ حجم تداولات سوق العقار القطري في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الشهر الماضي، أكثر من مليار ريال (274,7 مليون دولار).
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية اليوم الجمعة، والتي أوردها الموقع الإلكتروني للوزارة، تسجيل 297 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي.
وبالمقارنة مع شهر تموز 2023، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة.
وتصدرت بلديات العاصمة الدوحة والريان والوكرة، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والظعاين، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال الشهر الماضي، أن قطاع العقار القطري يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
08/09/2023 09:52:35

MENAFN08092023000117011021ID1107034887

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