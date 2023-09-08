واشنطن 8 أيلول (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، ليل الخميس، عن تقديم مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر، بحسب واشنطن بوست.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إن هذه المساعدة تهدف إلى تلبية "احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة" وتظهر "الدعم الثابت" للولايات المتحدة. غير أن هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان ، إذ إنها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنية لأوكرانيا الذي من خلاله توفر واشنطن معدات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعية أو شركائها بدلا من أن تسحب مباشرة من مخزوناتها.

ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمن تزويد أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضب من عيار 120 ملم مخصصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.

--(بترا)

ب خ/أس

08/09/2023 09:07:44