بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين في الهند
التاريخ
9/8/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 8 أيلول (بترا)- يشارك الرئيس الأميركي، جو بايدن، في قمّة مجموعة العشرين التي ستباشر أولى فعالياتها يوم السبت في الهند، والتي تبدو ضعيفة نسبيا في غياب نظيره الصيني شي جينبينغ، بحسب واشنطن بوست .
وسيعقد الرئيس الأميركي اليوم الجمعة، اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل أن يُشارك السبت والأحد في قمّة العشرين، ومن ثمّ يتّجه إلى فيتنام الأحد بعد انتهاء القمة .
وتُعدّ القمّة مناسبة لتوجيه رسالة إلى بكين والتحالفات المنافسة الصاعدة، بما فيها "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).
وأبدى بايدن الأسبوع الماضي "خيبته" لغياب شي عن القمّة التي يُمثّله فيها رئيس الوزراء لي تشيانغ.
وكان مستشار الأمن القومي جايك ساليفان أشار في تصريحات صحفية سابقا إلى أن بايدن سيناقش "سلسلة من الجهود المشتركة لمعالجة المشاكل العالمية"، بما في ذلك تغيّر المناخ و"تخفيف العواقب الاقتصادية والاجتماعية للحرب الروسية في أوكرانيا" التي تؤثر في أكثر الدول فقراً.
--(بترا)
ب خ/أس
08/09/2023 09:07:26
MENAFN08092023000117011021ID1107034885
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