البنتاغون: واشنطن تجري تنقلات لقواتها وموظفيها في النيجر في إجراء احترازي
التاريخ
9/8/2023 2:33:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 8 أيلول (بترا)- باشرت الولايات المتّحدة تنفيذ عملية إعادة تموضع (تنقلات) لقواتها في النيجر في إجراء "احترازي"، على ما ذكر البنتاغون الخميس، بحسب واشنطن بوست .
وقالت المتحدّثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إنّ وزارة الدفاع الأميركية "تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجرية، وأن ليس هناك أيّ تهديد آني لموظفينا أو أعمال عنف على الأرض"، مشدّدة على أنّ الخطوة مجرّد "إجراء احترازي".
ولفتت المتحدّثة إلى أنّ "بعض الموظّفين والمقاولين غير الأساسيين" غادروا النيجر منذ أسابيع، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة .
وفي 26 تموز أطاح الجيش الرئيس محمد بازوم ووضعه وعائلته قيد الإقامة الجبرية في القصر الرئاسي. وثمة 1100 عسكري أميركي في النيجر حالياً مهمّتهم الأساسية قتال الجماعات الجهادية النشطة في تلك المنطقة.
--(بترا)
ب خ/أس
08/09/2023 08:21:33
MENAFN08092023000117011021ID1107034884
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