

واشنطن 8 أيلول (بترا)- باشرت الولايات المتّحدة تنفيذ عملية إعادة تموضع (تنقلات) لقواتها في النيجر في إجراء "احترازي"، على ما ذكر البنتاغون الخميس، بحسب واشنطن بوست .

وقالت المتحدّثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إنّ وزارة الدفاع الأميركية "تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجرية، وأن ليس هناك أيّ تهديد آني لموظفينا أو أعمال عنف على الأرض"، مشدّدة على أنّ الخطوة مجرّد "إجراء احترازي".

ولفتت المتحدّثة إلى أنّ "بعض الموظّفين والمقاولين غير الأساسيين" غادروا النيجر منذ أسابيع، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة .

وفي 26 تموز أطاح الجيش الرئيس محمد بازوم ووضعه وعائلته قيد الإقامة الجبرية في القصر الرئاسي. وثمة 1100 عسكري أميركي في النيجر حالياً مهمّتهم الأساسية قتال الجماعات الجهادية النشطة في تلك المنطقة.

--(بترا)

ب خ/أس

08/09/2023 08:21:33