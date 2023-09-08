عمان 8 أيلول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار و البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء خاصة في شرق المملكة.

ويطرأ الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 34 - 22 وفي مرتفعات الشراة 35 - 21، وفي مناطق البادية 40 - 24، وفي مناطق السهول 37 - 25، وفي الأغوار الشمالية 44 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 29، وفي البحر الميت 43 - 29، وفي خليج العقبة 45 - 30 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/أس

08/09/2023 07:54:16