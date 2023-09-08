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مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يختتم فاعلياته بعرض من بطولة محمود حميدة

9/8/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Youm7) اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والإعلامي محمد سعيد محفوظ، والفنانة سميرة عبد العزيز، والمخرج خالد جلال، والمخرج مازن الغرباوي، وأحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والدكتور سامي جمعان من السعودية، والسفير علي المهدي، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقين، والفنان عبد الله الشيحي مدير مسرح عجمان، والمخرج ناصر عبد المنعم، ولفيف من المسرحيين العرب والمصريين.



















وقدم الحفل الفنانة نورهان، وبدأ بعرض مسرحي من بطولة النجم محمود حميدة، يدور التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم التجربة الإنسانية بشكل عام، وجاء اختيار "حميدة" باعتباره ابنًا من أبناء المسرح المصري، وواحد من أبرز نجوم الفن المصري في العقود الأخيرة، والذي رحب بالمشاركة في ختام "التجريبي" تقديرًا لقيمته الكبيرة بين المهرجانات المسرحية العالمية.
وشارك في عرض الختام كل من تامر ضيائي وسارة عادل وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، مساعدو الإخراج محمود طنطاوي ورينا أندراوس وفتحي إسماعيل ومريم عبد الشهيد وميسون حسين وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي، وقدم الحفل النجمة نورهان.
وبعدها تم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، واهم الفعاليات التي أقيمت على هامش الدورة هذا العام، والذي ضمن عروضا من 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر، و8 جلسات وموائد مستديرة، بالإضافة إلى 6 إصدارات في فنون المسرح المختلفة.
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية
باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، الى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.


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