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دقيقة حداد على روح الفنان التونسي الأسعد المحواشي بحفل ختام المهرجان التجريبي

9/8/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Youm7) دعا القائمون على حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان التونسى الأسعد المحواشى، والذى وافته المنية صباحاً بعدما تعرض لجلطة فى المخ بعد عرضه بالمهرجان وتوفى على أثرها.


وكانت قد نعت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى برئاسة الدكتور سامح مهران، وجميع لجانه التنفيذية والعاملين فيه، الفنان التونسى الكبير لسعد المحواشى، أحد علامات فن العرائس فى تونس والوطن العربى، الذى رحل عن عالمنا فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، إثر إصابته بجلطة دماغية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


ويعد لسعد المحواشى أحد أشهر مصممى العرائس والدُمى بالوطن العربى، وأحد مؤسسى المركز الوطنى لفن العرائس التونسى، يعمل مدرسًا لمادة فن العرائس بالمعهد العالى للفن المسرحى فى تونس، كان أخر أعماله "طبيب الضيعة" للأطفال، شارك الراحل فى العديد من المهرجانات الدولية والعربية، وكان من أبرز ضيوف مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى خلال السنوات الماضية، نال الراحل العديد من الجوائز والتكريمات الهامة منها فوز عرضه "لقاء" بالجائزة الأولى لأحسن عمل مسرحى موجه للأطفال ضمن فعاليات المهرجان العالمى لفن العرائس فى ماليزيا عام 2017.



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