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مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يهدى درع المهرجان للراحل الأسعد المحواشى

9/8/2023 2:32:49 PM
(MENAFN- Youm7) أهدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل ختام الدورة الثلاثين ، درع المهرجان الفنان التونسي الراحل الأسعد المحواشي والذي وافته المنية صباح اليوم بعد تعرضه لجلطة بالمخ توفي علي أثرها ، وتسلم الدرع المخرج التونسي منير العرقي.












وكانت قد نعت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، وجميع لجانه التنفيذية والعاملين فيه، الفنان التونسي الكبير لسعد المحواشي، أحد علامات فن العرائس في تونس والوطن العربي، الذي رحل عن عالمنا في ساعات مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، إثر إصابته بجلطة دماغية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ويعد لسعد المحواشي أحد أشهر مصممي العرائس والدُمى بالوطن العربي، وأحد مؤسسي المركز الوطني لفن العرائس التونسي، يعمل مدرسًا لمادة فن العرائس بالمعهد العالي للفن المسرحي في تونس، كان أخر أعماله "طبيب الضيعة" للأطفال، شارك الراحل في العديد من المهرجانات الدولية والعربية، وكان من أبرز ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال السنوات الماضية، نال الراحل العديد من الجوائز والتكريمات الهامة منها فوز عرضه "لقاء" بالجائزة الأولى لأحسن عمل مسرحي موجه للأطفال ضمن فعاليات المهرجان العالمي لفن العرائس في ماليزيا عام 2017.


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