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سامح مهران بختام المهرجان التجريبي: أفقر البشر من لا يمتلك الحلم

9/8/2023 2:32:49 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل ختام
الدورة 30 من المهرجان ، والتي أقيمت اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية: وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، سادتي وسيداتي من ضيوفنا الأعزاء، شكرًا لكل من جاء وساهم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث يروي المسرحي للمسرحي أمام المسرحي ليكتشف أنه إنما يروي لكي يحيي المعاني والقصص والاتجاهات.



وتابع مهران: أفقر البشر هم من لا يمتلكون الحلم، وأنتم من يمتلك الأحلام، من يمحو الظلال بتسليط الضوء عليها، من يسعي وراء الأشياء في تنوعها اللانهائي، من يواصل المسير إلي البدايات الجديدة، شكرًا للصداقة، للرهافة، للحب والصدق وأنتم في قلب مصر كصلاة حب لا ينتهي ولن ينتهي بإذن الله.












وحرص علي حضور الحفل لفيف من المسرحين والفنانين والإعلاميين ومنهم : الإعلامي محمد سعيد محفوظ ، والفنانة سميرة عبد العزيز ، والمخرج مازن الغرباوي ، والأستاذ أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة ، والدكتور سامي جمعان من السعودية ، والسفير علي المهدي ، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقين ، والفنان عبد الله الشيحي مدير مسرح عجمان ، والمخرج ناصر عبد المنعم ، والمخرج خالد جلال ولفيف من المسرحيين العرب والمصريين.



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية
باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، الى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.







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