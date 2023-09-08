مصر تفوز بأفضل عرض مسرحى فى ختام الدورة الـ30 من المهرجان التجريبى
التاريخ
9/8/2023 2:32:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جوائز الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح خلال حفل الختام الذي أقيم اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الجوائز، وقد تشكلت لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية للمهرجان من: المخرج الكبير عصام السيد، رئيساً، وعضوية كل من: المخرج المسرحي عصام السيد وأحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سوريا)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، ورالوكا رادوليسكو (رومانيا).
وقررت لجنة التحكيم منح شهادات تقدير لكل من: عرض "أنتيجون" من دولة ليتوانيا، وعرض "ملف 12" من دولة العراق، وعرض "الرجل الذي أكله الورق" من مصر.
وحصل على جائزة أفضل إضاءة وقيمتها 100 ألف جنيه وقد ذهبت الجائزة إلى عرض "ملف 12" لدولة العراق (عباس قاسم)، أما جائزة أفضل نص مسرحى أو فكرة وقيمتها 100 ألف جنيه وقد ذهبت الجائزة إلى عرض الكونغو مايكل فابريس، وحصل على جائزة أفضل ممثل وقيمتها 100 ألف جنيه خالد رأفت عن دور الأب في عرض "إيكاروس" من مصر، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة وقيمتها 100 ألف جنيه أسماء الشيخ عن عرض "نوستالجيا" من دولة الجزائر.
كما حصل على جائزة أفضل مخرج مسرحى وقيمتها 100 ألف جنيه جيا - ديمترى عن عرض "عطيل" من چورچيا، وحصل على جائزة أفضل عرض مسرحى وقيمتها 500 ألف جنيه عرض "ايكاروس" من دولة مصر.
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، إلى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.
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