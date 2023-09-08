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مصر تفوز بأفضل عرض مسرحى فى ختام الدورة الـ30 من المهرجان التجريبى

9/8/2023 2:32:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جوائز الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح خلال حفل الختام الذي أقيم اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الجوائز، وقد تشكلت لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية للمهرجان من: المخرج الكبير عصام السيد، رئيساً، وعضوية كل من: المخرج المسرحي عصام السيد وأحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سوريا)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، ورالوكا رادوليسكو (رومانيا).



وقررت لجنة التحكيم منح شهادات تقدير لكل من: عرض "أنتيجون" من دولة ليتوانيا، وعرض "ملف 12" من دولة العراق، وعرض "الرجل الذي أكله الورق" من مصر.



وحصل على جائزة أفضل إضاءة وقيمتها 100 ألف جنيه وقد ذهبت الجائزة إلى عرض "ملف 12" لدولة العراق (عباس قاسم)، أما جائزة أفضل نص مسرحى أو فكرة وقيمتها 100 ألف جنيه وقد ذهبت الجائزة إلى عرض الكونغو مايكل فابريس، وحصل على جائزة أفضل ممثل وقيمتها 100 ألف جنيه خالد رأفت عن دور الأب في عرض "إيكاروس" من مصر، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة وقيمتها 100 ألف جنيه أسماء الشيخ عن عرض "نوستالجيا" من دولة الجزائر.













كما حصل على جائزة أفضل مخرج مسرحى وقيمتها 100 ألف جنيه جيا - ديمترى عن عرض "عطيل" من چورچيا، وحصل على جائزة أفضل عرض مسرحى وقيمتها 500 ألف جنيه عرض "ايكاروس" من دولة مصر.



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، إلى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.









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