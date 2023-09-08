حاول الاسترخاء والاستمتاع "وعيش اللحظة"، فهذه حيلة صغيرة وبسيطة تجعل الصورة أكثر تناغما وواقعية .

الوقوف بشكل مستقيم، مع كتفيك إلى الخلف وذقنك إلى الأمام، يضمن لك الظهور بأفضل حالاتك في كل لقطة. ولكن الوضعية السيئة يمكن أن تجعل الصورة تبدو غير جذابة.

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الناس رفع ذقنهم عالياً أو إمالة رؤوسهم بعيداً حيث لا يبدو الأمر طبيعياً. قد تظن أنك تجعل ذقنك يبدو أكثر زاويةً وإمتاعًا، لكن النتيجة تميل إلى أن تكون غريبة وغير مريحة.

اترك هاتفك الخلوي ومفاتيحك ومحفظتك في المنزل. إن الجيوب المنتفخة تبتعد عن المظهر الأنيق، ويمكن أن تكون مصدر إلهاء عند النظر إلى الصور في حين أن المصور الخاص بك سيذكرك دائمًا وضيوفك الذين يتم تصويرهم بإفراغ جيوبك، فإن القيام بذلك قبل بدء جلسة التصوير سيسرع كل شيء.

إن التعديل البسيط الذي يمكنك إجراؤه للحصول على صور أكثر حميمية هو مراقبة زاوية قدميك. بالنسبة للصور الزوجية، فإن توجيه أقدام الزوجين نحو بعضهما البعض هو الأفضل. إن لغة الجسد الأكثر حميمية وتثير شعورًا طبيعيًا بالتواجد معًا إذا تم توجيههما نحو بعضهما البعض.