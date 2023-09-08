عشان صورة العمر تطلع حلوة.. 5 نصائح لتحصل على صور زفاف مميزة
التاريخ
9/8/2023 2:32:46 PM
(MENAFN- Youm7) تخدم صور زفافك أغراضًا أكبر بكثير من مجرد الإعلان عن الزواج أو تزيين جدران منزلك، صور زفافك هي ذكرى مادية لليوم الذي التزمت فيه أنت وشريك حياتك بالحياة معًا، ولكى تكون صور زفافك في أتم روعة وبدون أي خطأ نشاركك بعض النصائح لأخذها في الاعتبار عند التقاط صور زفافك في السطور التالية وفقًا لما نشره موقع "Brides".
الاسترخاء
حاول الاسترخاء والاستمتاع "وعيش اللحظة"، فهذه حيلة صغيرة وبسيطة تجعل الصورة أكثر تناغما وواقعية .
قف مستقيمًا
الوقوف بشكل مستقيم، مع كتفيك إلى الخلف وذقنك إلى الأمام، يضمن لك الظهور بأفضل حالاتك في كل لقطة. ولكن الوضعية السيئة يمكن أن تجعل الصورة تبدو غير جذابة. انتبه إلى زاوية ذقنك
من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الناس رفع ذقنهم عالياً أو إمالة رؤوسهم بعيداً حيث لا يبدو الأمر طبيعياً. قد تظن أنك تجعل ذقنك يبدو أكثر زاويةً وإمتاعًا، لكن النتيجة تميل إلى أن تكون غريبة وغير مريحة.
.صور زفاف تأكد من أن جيوبك فارغة
اترك هاتفك الخلوي ومفاتيحك ومحفظتك في المنزل. إن الجيوب المنتفخة تبتعد عن المظهر الأنيق، ويمكن أن تكون مصدر إلهاء عند النظر إلى الصور في حين أن المصور الخاص بك سيذكرك دائمًا وضيوفك الذين يتم تصويرهم بإفراغ جيوبك، فإن القيام بذلك قبل بدء جلسة التصوير سيسرع كل شيء. لغة جسد أكثر حميمية
إن التعديل البسيط الذي يمكنك إجراؤه للحصول على صور أكثر حميمية هو مراقبة زاوية قدميك. بالنسبة للصور الزوجية، فإن توجيه أقدام الزوجين نحو بعضهما البعض هو الأفضل. إن لغة الجسد الأكثر حميمية وتثير شعورًا طبيعيًا بالتواجد معًا إذا تم توجيههما نحو بعضهما البعض.
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