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عشان صورة العمر تطلع حلوة.. 5 نصائح لتحصل على صور زفاف مميزة

9/8/2023 2:32:46 PM
(MENAFN- Youm7) تخدم صور زفافك أغراضًا أكبر بكثير من مجرد الإعلان عن الزواج أو تزيين جدران منزلك، صور زفافك هي ذكرى مادية لليوم الذي التزمت فيه أنت وشريك حياتك بالحياة معًا، ولكى تكون صور زفافك في أتم روعة وبدون أي خطأ نشاركك بعض النصائح لأخذها في الاعتبار عند التقاط صور زفافك في السطور التالية وفقًا لما نشره موقع "Brides".

الاسترخاء

حاول الاسترخاء والاستمتاع "وعيش اللحظة"، فهذه حيلة صغيرة وبسيطة تجعل الصورة أكثر تناغما وواقعية .


قف مستقيمًا

الوقوف بشكل مستقيم، مع كتفيك إلى الخلف وذقنك إلى الأمام، يضمن لك الظهور بأفضل حالاتك في كل لقطة. ولكن الوضعية السيئة يمكن أن تجعل الصورة تبدو غير جذابة.

انتبه إلى زاوية ذقنك

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الناس رفع ذقنهم عالياً أو إمالة رؤوسهم بعيداً حيث لا يبدو الأمر طبيعياً. قد تظن أنك تجعل ذقنك يبدو أكثر زاويةً وإمتاعًا، لكن النتيجة تميل إلى أن تكون غريبة وغير مريحة.


.صور زفاف تأكد من أن جيوبك فارغة

اترك هاتفك الخلوي ومفاتيحك ومحفظتك في المنزل. إن الجيوب المنتفخة تبتعد عن المظهر الأنيق، ويمكن أن تكون مصدر إلهاء عند النظر إلى الصور في حين أن المصور الخاص بك سيذكرك دائمًا وضيوفك الذين يتم تصويرهم بإفراغ جيوبك، فإن القيام بذلك قبل بدء جلسة التصوير سيسرع كل شيء.

لغة جسد أكثر حميمية

إن التعديل البسيط الذي يمكنك إجراؤه للحصول على صور أكثر حميمية هو مراقبة زاوية قدميك. بالنسبة للصور الزوجية، فإن توجيه أقدام الزوجين نحو بعضهما البعض هو الأفضل. إن لغة الجسد الأكثر حميمية وتثير شعورًا طبيعيًا بالتواجد معًا إذا تم توجيههما نحو بعضهما البعض.


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