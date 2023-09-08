المستشار أحمد زين العابدين وكيل النائب العام يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء
التاريخ
9/8/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل المستشار أحمد زين العابدين، وكيل النائب العام، بخطوبته على المهندسة رحمة محمد محروس، أمس الخميس، بنادي التطبيقيين، في الإسكندرية، بحضور الأهل والأصدقاء.
وحضر حفل الخطوبة زملاء وأصدقاء المستشار أحمد زين، وأهالي العروسين، أخوة العريس، أبناء
المستشار على زين العابدين، الدكتور محمد والدكتور محمود علي زين العابدين، وعمه الدكتور حسين حمودة، وعماته الدكتورة رقية حمودة، والدكتورة ممدوحة حمودة، ووالد العروسة محمد محروس، وابن عم العريس أحمد فوزي.
وحضر حفل الخطوبة المستشار شعبان إبراهيم غالب نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمحكم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والمستشار رمضان إبراهيم غالب، بمجلس الدولة، والمهندس محمد صبرة، ونخبة من زملاء وأصدقاء العريس.
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