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المستشار أحمد زين العابدين وكيل النائب العام يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء

9/8/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل المستشار أحمد زين العابدين، وكيل النائب العام، بخطوبته على المهندسة رحمة محمد محروس، أمس الخميس، بنادي التطبيقيين، في الإسكندرية، بحضور الأهل والأصدقاء.
وحضر حفل الخطوبة زملاء وأصدقاء المستشار أحمد زين، وأهالي العروسين، أخوة العريس، أبناء
المستشار على زين العابدين، الدكتور محمد والدكتور محمود علي زين العابدين، وعمه الدكتور حسين حمودة، وعماته الدكتورة رقية حمودة، والدكتورة ممدوحة حمودة، ووالد العروسة محمد محروس، وابن عم العريس أحمد فوزي.
وحضر حفل الخطوبة المستشار شعبان إبراهيم غالب نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمحكم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والمستشار رمضان إبراهيم غالب، بمجلس الدولة، والمهندس محمد صبرة، ونخبة من زملاء وأصدقاء العريس.











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