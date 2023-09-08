ابدأ بتغيير نظامك الغذائي ليشمل الأطعمة الصحية والمغذية. تناول الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتين النباتي أو الحيواني بشكل متوازن. تجنب الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات المكررة.

قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لزيادة حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات. اختر نوعًا من التمارين الذي يناسبك مثل المشي السريع، وركوب الدراجة، والسباحة، وتمارين القوة.

حاول تقليل حجم الوجبات الخاصة بك وتناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم. قد يساعد هذا في تحسين عملية الهضم والتحكم في الشهية.

تأكد من شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم. الماء يساعد في تحفيز عملية الأيض ويمكن أن يساعد في الشعور بالشبع أيضًا.

حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد. قد يؤثر نقص النوم على هرمونات الشهية ويزيد من الرغبة في تناول الطعام. حاول النوم لمدة 7-8 ساعات في الليل.

تجنب تناول الوجبات السريعة والمصنعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ومكونات غير صحية.

حدد أهدافًا واقعية لفقدان الوزن والتمسك بها. تذكر أن فقدان الوزن الصحي يحتاج إلى وقت وجهد، ولا يجب أن يكون سريعًا ومفاجئًا.