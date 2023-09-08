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8 أخطاء يجب تجنبها عند اختيار ديكور غرفة النوم.. الشكل مش أهم حاجة

9/8/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) الاهتمام بديكور مناسب لغرفة النوم له أهمية كبيرة في توفير بيئة مريحة ومهدئة للراحة والاسترخاء. فهذه الغرفة هي المكان الذي نستريح فيه ونعيد شحن طاقتنا بعد يوم طويل، ولذلك يجب أن تكون مصممة بطريقة تعكس هدوءًا وسكينة. وتصميم
غرفة النوم
المناسب يساعد في تحسين جودة النوم والاسترخاء.

وعند اختيار ديكور غرفة النوم، هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها للحصول على تصميم مريح وجميل. إليك بعض الأخطاء الشائعة وفقاً لموقع "thespruce":


هيكل الفراش

اختيار ألوان غير ملائمة يجب تجنب اختيار ألوان زاهية ومشرقة لأنها قد تؤثر سلباً على الراحة والاسترخاء. بدلاً من ذلك، يُفضل اختيار ألوان هادئة ومريحة مثل الألوان الناعمة والأرضية.
عدم مراعاة الإضاءة المناسبة الإضاءة في غرفة النوم تلعب دورًا هامًا في الأجواء العامة. يجب تجنب الاعتماد فقط على الإضاءة السقفية الساطعة، وبدلاً من ذلك يُفضل استخدام مصابيح مختلفة وإضاءة خافتة لتهيئة جو هادئ ودافئ.


وسائد ملقية

عدم تنظيم المساحة بشكل مناسب يجب تجنب ملء الغرفة بالأثاث الزائد الذي قد يؤدي إلى شعور بالازدحام والضيق. يُفضل تنظيم المساحة بشكل مناسب واختيار الأثاث الأساسي فقط لتوفير مساحة حرة للحركة والاسترخاء.
تجاهل الراحة والجودة في الأثاث يجب الاهتمام بجودة الأثاث والملاءمة للاستخدام اليومي. اختيار فراش مريح ووسائد نوم ذات جودة عالية سيساهم في جودة النوم والاسترخاء.
إضافة الكثير من الديكورات الزخرفية يجب تجنب إضافة الكثير من الديكورات والتفاصيل الزخرفية الزائدة في غرفة النوم، حيث يمكن أن تسبب إحساسًا بالإرهاق والتشتت. يُفضل الاعتماد على بعض العناصر البسيطة والجميلة لتزيين الغرفة بشكل مريح ومتوازن.
عدم تنظيم المساحة بشكل مناسب: يجب تجنب ملء الغرفة بالأثاث الزائد الذي قد يؤدي إلى شعور بالازدحام والضيق. يُفضل تنظيم المساحة بشكل مناسب واختيار الأثاث الأساسي فقط لتوفير مساحة حرة للحركة والاسترخاء.
تجاهل الراحة والجودة في الأثاث يجب الاهتمام بجودة الأثاث والملاءمة للاستخدام اليومي. اختيار فراش مريح ووسائد نوم ذات جودة عالية سيساهم في جودة النوم والاسترخاء.
إضافة الكثير من الديكورات الزخرفية يجب تجنب إضافة الكثير من الديكورات والتفاصيل الزخرفية الزائدة في غرفة النوم، حيث يمكن أن تسبب إحساسًا بالإرهاق والتشتت. يُفضل الاعتماد على بعض العناصر البسيطة والجميلة لتزيين الغرفة بشكل مريح ومتوازن.


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