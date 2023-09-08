8 أخطاء يجب تجنبها عند اختيار ديكور غرفة النوم.. الشكل مش أهم حاجة
التاريخ
9/8/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) الاهتمام بديكور مناسب لغرفة النوم له أهمية كبيرة في توفير بيئة مريحة ومهدئة للراحة والاسترخاء. فهذه الغرفة هي المكان الذي نستريح فيه ونعيد شحن طاقتنا بعد يوم طويل، ولذلك يجب أن تكون مصممة بطريقة تعكس هدوءًا وسكينة. وتصميم
غرفة النوم
المناسب يساعد في تحسين جودة النوم والاسترخاء. وعند اختيار ديكور غرفة النوم، هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها للحصول على تصميم مريح وجميل. إليك بعض الأخطاء الشائعة وفقاً لموقع "thespruce":
اختيار ألوان غير ملائمة
يجب تجنب اختيار ألوان زاهية ومشرقة لأنها قد تؤثر سلباً على الراحة والاسترخاء. بدلاً من ذلك، يُفضل اختيار ألوان هادئة ومريحة مثل الألوان الناعمة والأرضية.
هيكل الفراش
عدم مراعاة الإضاءة المناسبة
الإضاءة في غرفة النوم تلعب دورًا هامًا في الأجواء العامة. يجب تجنب الاعتماد فقط على الإضاءة السقفية الساطعة، وبدلاً من ذلك يُفضل استخدام مصابيح مختلفة وإضاءة خافتة لتهيئة جو هادئ ودافئ.
عدم تنظيم المساحة بشكل مناسب
يجب تجنب ملء الغرفة بالأثاث الزائد الذي قد يؤدي إلى شعور بالازدحام والضيق. يُفضل تنظيم المساحة بشكل مناسب واختيار الأثاث الأساسي فقط لتوفير مساحة حرة للحركة والاسترخاء.
وسائد ملقية
تجاهل الراحة والجودة في الأثاث
يجب الاهتمام بجودة الأثاث والملاءمة للاستخدام اليومي. اختيار فراش مريح ووسائد نوم ذات جودة عالية سيساهم في جودة النوم والاسترخاء.
إضافة الكثير من الديكورات الزخرفية
يجب تجنب إضافة الكثير من الديكورات والتفاصيل الزخرفية الزائدة في غرفة النوم، حيث يمكن أن تسبب إحساسًا بالإرهاق والتشتت. يُفضل الاعتماد على بعض العناصر البسيطة والجميلة لتزيين الغرفة بشكل مريح ومتوازن.
عدم تنظيم المساحة بشكل مناسب:
يجب تجنب ملء الغرفة بالأثاث الزائد الذي قد يؤدي إلى شعور بالازدحام والضيق. يُفضل تنظيم المساحة بشكل مناسب واختيار الأثاث الأساسي فقط لتوفير مساحة حرة للحركة والاسترخاء.
تجاهل الراحة والجودة في الأثاث
يجب الاهتمام بجودة الأثاث والملاءمة للاستخدام اليومي. اختيار فراش مريح ووسائد نوم ذات جودة عالية سيساهم في جودة النوم والاسترخاء.
إضافة الكثير من الديكورات الزخرفية
يجب تجنب إضافة الكثير من الديكورات والتفاصيل الزخرفية الزائدة في غرفة النوم، حيث يمكن أن تسبب إحساسًا بالإرهاق والتشتت. يُفضل الاعتماد على بعض العناصر البسيطة والجميلة لتزيين الغرفة بشكل مريح ومتوازن.
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