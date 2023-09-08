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خدمة وشوشة: أمي تدمرني وأبي يعاملني كالروبوت.. أشعر بالضياع

9/8/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) "أنا طالبة في الصف الثالث الثانوي، دائمًا أشعر بالكسل ولا يمكنني أن حتى أن أذاكر، وعاجزة عن التركيز طيلة الوقت.. لا أحب أن أجلس مع أحد، حتى أمي واخوتي أطلب منهم دائمًا أن يخرجوا من الغرفة لأني أحب الوحدة.. أعاني كذلك من اضطراب في النوم لا أنام إلا بصعوبة.
عندي إحساس بقلة الثقة في النفس ولا أحب أن أخرج من البيت أو أختلط بالناس خاصة لو رجال، وعندما أقابل أي ولد أو رجل حتى لو في درس أكون متوترة جدًا. أتمنى أن أكون اجتماعية وأتعامل بشكل طبيعي مع الذكور لكني أخاف لأني تعرضت للتنمر وأنا صغيرة وتعرضت للتحرش في سن 13 سنة وحين أخبرت أمي بما حدث لم تصدقني وضربتني وأجبرتني على التعامل مع الشخص الذي أخبرتها أنه تحرش بي. كسرت العصا على يدي وهي تضربني في ذلك اليوم ومهما حاولت أن أنسى أو أسامحها لا أنجح في ذلك.

وحين تعرضت للتحرش مرة أخرى من شخص آخر، أنا وأختي الأصغر مني لم تصدقنا واتهمتنا بالكذب وضربتنا. أمي دمرتني حرفيًا. كلما اخبرتها سر تفشيه وتخبر أبي وتذلني وتتهمني بأشياء ليست في.

أما أبي فيعاملنا مثل الروبوت الآلي مطلوب فقط تنفيذ الأوامر وعلاقتي به رسمية جدًا. وأمي دائمًا ما تكرهني فيه من دون سبب وتقول لي "أبوكي ده ظالم".

آسفة على الإطالة ولكن أنا تعبانة فعلاً. أحيانًا ابكي بدون سبب وأحيانًا أضحك على تخيلات في عقلي. أتمنى لو أحصل يومًا على حب طبيعي ولكنني أشعر أن هذا مستحيل لأني في الحقيقة أشعر أني ضائعة وغير قادرة على إنجاز أي شيء ولا حتى المذاكرة. أهرب من الواقع بالتليفون ولا أذاكر ولا أفعل أي شيء".
**** القارئة العزيزة، نأسف جدًا لما تمرين به في هذه المرحلة المبكرة من عمرك. نأسف أيضًا أن علاقتك بوالدتك بها كل هذه المشكلات التي تجعلك تفقدين سندًا وأساسًا مهمًا للدعم النفسي والنشأة يحتاجاها كل إنسان. نقلنا استشارتك إلى الدكتورة ريهام عبدالرحمن أخصائي الارشاد النفسي والاسري والتربوي والمدربة المعتمدة في علوم تطوير الذات والتي قالت:
بداية فأنا أشعر بالأسف الشديد لما واجهتيه من أساليب خاطئة في التربية منذ الصغر أثرت في ثقتك بنفسك وثقتك بالآخرين، ورغبتك الدائمة في الانعزال والانطواء اضافة لنظرتك السلبية لذاتك نتيجة ما تعرضت له من تنمر وضعف في الثقة بالنفس.
ونصيحتي لكِ هو تنظيف جراحك النفسية منذ سنوات الطفولة الأولى فما حدث لكِ من ضرب وايذاء نفسي وتنمر من قبل الاهل والاصدقاء اثر في نفسيتك بالسلب وجعلك تشعرين بعدم الاستحقاق لأي حب أو مشاعر ايجابية من قبل الآخرين، وهذا بالطبع يتطلب منك الوعي بالذات والعمل على زيادة ثقتك بنفسك.
أكثر ما يساعدك على التركيز وتجنب الكسل والتسويف هو ترتيب الأولويات وتنظيم الوقت فقط قومي بعمل جدول يتوافق مع امكانياتك الذهنية بحيث تعطي لكل مادة 45 دقيقة واستراحة لمدة ربع ساعة مع ضرورة الابتعاد عن المشتتات السلبية كالتفكير في الماضي، أو الانشغال بالهاتف، أو الاستغراق في الاوهام واحلام اليقظة .. فانت من تصنعين مستقبلك.
أهم ما يمكن أن يخرجك من هذا النفق المظلم هو نظرتك لذاتك فيجب أن تكون نظرة ايجابية فانتِ تستحقين النجاح والتفوق كما أنه عليك معرفة أن الجمال الحقيقي ياندى هو جمال الشخصية والاسلوب وليس المظهر فقط ومن يحبك سيحبك بكل عيوبك ومميزاتك فهذا هو الحب الحقيقي الذي لم يأتي آوانه بعد.!
تعرضك للتحرش الجنسي وانتِ صغيرة كما ذكرت حتما لا يزال قابع في ذاكرتك فهو المسبب الرئيسي لأي صدمة نفسية تعرضتي لها، وبالتالي يستوجب التوجه للأخصائي النفسي وعمل جلسات لعلاج هذه الصدمة التي أثرت على تكوينك النفسي.

أنصحك أيضا بمحاولة التوقف عن التفكير في الماضي بل تدربي على عيش اللحظة الحالية فقط تعلمي من الماضي ما يجعلك تتجنبي هذه المشاعر السلبية مستقبلا، واعملي على زيادة ثقتك بنفسك فهي مفتاح نجاحك في الحياة وذلك من خلال:
- ممارسة الرياضة التي تحسن من مزاجك وتجعلك تتغلبين على مشاعر الخوف والعزلة.
- كسر حاجز الخوف والانعزال عن الآخرين بالتقرب من اصدقائك المتفوقين والايجابيين، والحرص على تطوير ذاتك ومهاراتك واكتشاف هواياتك المفضلة فذلك سيجعلك تنغمسين في الفعل الايجابي على ارض الواقع وبالتالي تغيير الكثير من العادات السلبية والضارة ومنها نظرتك السلبية لذاتك.
- من سار نحو هدفه بصدق تمهدت له الدروب الوعرة فاجعلي لنفسك هدف يشغل تفكيرك ويحسن من حالتك المزاجية ويجعلك تشعرين بالانجاز والنجاح، وأول هذه الاهداف هو الالتزام في الدراسة وبناء ثقتك بنفسك والابتعاد نهائيا عن مواقع التواصل الاجتماعي والتي هي السبب المباشر في شعورك بالضيق النفسي واستنزاف الطاقة، والعزوف عن المذاكرة.


صفحة وشوشة ـ العدد الورقي
فى إطار حرص "اليوم السابع" على التواصل المباشر مع القراء، وتقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة، أطلقت "اليوم السابع" خدمة "وشوشة " لتلقى أى استفسارات أو مشاكل نفسية أو اجتماعية أو تربوية، على أن يتم عرض المشكلات على الخبراء والمختصين الموثوقين ونشر الردود عبر الموقع الإلكتروني والجريدة.

يمكنكم التواصل معنا من خلال رقم واتس آب 01284142493 أو البريد الإلكترونى

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