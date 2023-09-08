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أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تصدر أول ترخيص للميثانول الأخضر فى العالم

9/8/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Youm7) شهد اليوم الجمعة 8-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- اليوم، الجمعة، إلى مستوى 2220 جنيهًا للجرام، وتوقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد أول ترخيص للميثانول الأخضر في العالم لتموين السفن يوم الإثنين المقبل

أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21 ارتفع سعر الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- اليوم، الجمعة، إلى مستوى 2220 جنيهًا للجرام، وذلك مع تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات تقترب من 1940 دولارا، وبلغ عيار 24 حوالي 2537 جنيها، وسجل عيار 18 بقيمة 1903 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17760 جنيها.
شهدت أسعار الذهب تعافيًا خلال تداولات، اليوم الجمعة، في ظل تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر، ولكن لا يزال الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي مع تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى استكمال التشديد النقدي عقب اجتماع سبتمبر.

رئيس اقتصادية قناة السويس: مصر تصدر أول ترخيص للميثانول الأخضر فى العالم كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع المنطقة عقد أول ترخيص للميثانول الأخضر في العالم لتموين السفن يوم الإثنين المقبل، كما أنه جارى الإعداد لإصدار قانون جديد لإنتاج الوقود الأخضر "الأمونيا والهيدروجين الأخضر وألواح إنتاج الطاقة الشمسية"، سيتيح كافة المميزات والحوافز حتى تتمكن الشركات من الاستثمار فى هذا المجال بنهاية العام الحالي، وذلك في إطار تشجيع مصر لجميع المستثمرين الاستثمار فى مجال الطاقة الخضراء.
كما كشف "جمال الدين"، خلال استضافته بندوة بإحدى المراكز الاقتصادية، عن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات لإنتاج الإطارات محليًا الأسبوع المقبل، وكذلك توقيع اتفاقية مع بعض المصانع لإنتاج الأدوية في المنطقة الاقتصادية، مؤكدا العمل على توفير كل ما تحتاجه الصناعة من الأراضي والخدمات والوقود الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا للأسواق المجاورة في الوقود الأخضر لكن من المهم التأكد من وجود الطلب.

اجتماع وزيرا التخطيط والسياحة


وزيرة التخطيط: تحويل بعض أصول وسط البلد إلى فنادق ومنشآت سياحية كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إعداد صندوق مصر السيادي خطة متكاملة لاستغلال العقارات التي سيتم إخلاؤها مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية وخصوصا في منطقة وسط القاهرة، وفق رؤية متكاملة لتطوير تلك الأصول بعد إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية في العالم لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها.
وأكدت هالة السعيد، أهمية البدء في زيادة الغرف الفندقية في القاهرة والمحافظات وفق الدراسات التي تم اجراءها لتحقيق حجم الطلب على الغرف ويتم العمل على توفير مزيد من الغرف الفندقية بمنطقة وسط القاهرة وعدد من المحافظات بالتعاون مع المستثمرين في قطاع السياحة، وهو ما يأتي في إطار النهوض بهذا القطاع المهم بهدف إحداث نقلة نوعية به.

منح الرخصة الذهبية لـ4 شركات لإنتاج اللقاحات والأمصال والأجهزة المنزلية شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام أحمد هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسليم الرخصة الذهبية لـ 4 شركات وهي: شركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، والبحر الأحمر لطاقة الرياح، وجينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج في مدينة السادات.
يقع مصنع جينافاكس لتصنيع اللقاحات والأمصال المخطط إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعي أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع بحجم استثمار 150 مليون دولار يستهدف إنتاج مليون جرعة سنوياً سيتم تصديرها بالكامل للسوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية في هذا القطاع كما سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.
كما أنه تم منح الرخصة الذهبية لشركة ميديا عن توسعاتها في مدينة السادات، ويذكر أن خط إنتاج غسالات الأطباق تم افتتاحه مؤخراً داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 60 ألف م2، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، ووفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.

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