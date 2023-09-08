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كل ما تريد معرفته عن أبرز ملفات القمة الـ18 لمجموعة دول العشرين

9/8/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق غدًا السبت، أعمال القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين 2023 في نيودلهي بالهند، تحت عنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد" بمشاركة مصر كضيف شرف للقمة بدعوة من الرئاسة الهندية، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن الملفات المطروحة على مائدة القمة.



س- كيف نجحت الهند في رئاسة قمة مجموعة العشرين؟
ج- نجحت الهند في رئاسة مجموعة العشرين بعد صعود "نيودلهي" كأحد أبرز القوى الاقتصادية الصاعدة عالميًا، حيث انتقلت الهند خلال العقد الماضي من المرتبة الـ11 إلى الـ5 عالميًا من حيث حجم الاقتصاد، هذا فضلًا عما تتمتع به من خبرات ومكانة قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي قد يمكنها من لعب دور رئيسي في التجارة العالمية التي تتجه بقوة نحو الرقمنة، ومن ثم تتمكن من فرض شروطها على الاقتصادات الكبرى في هذا الشأن.



س- وما هو دور الهند في دعم الدول الفقيرة؟
ج- بدأت الهند مؤخرًا في تقديم الدعم لدول العالم لمساعدتها في مواجهة بعض الأزمات الداخلية، حيث أرسلت معونات غذائية للدول المتضررة من أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، هذا فضلًا عن تقديم الدعم المالي لبعض الدول التي تعرضت لأزمة ديون حادة.



بالإضافة إلى ذلك شاركت "نيودلهي" بالتعاون مع الأمم المتحدة وبعض الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل في تطوير أنظمة البنية التحتية في أكمثر من 80 دولة حول العالم تربطها علاقة شراكة بالهند.



س- وما هي أبرز المفات التي ستناقشها القمة؟
ج- سيركز الزعماء المشاركون بقمة نيودلهي على العديد من الخطط والحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية وفي مقدمتها التغيرات المناخية -التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية - واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.



كما يتضمن جدول أعمال قمة نيودلهي العديد من القضايا الهامة من بينها سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والتقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة في المجال التنموي.



وسوف توفر قمة مجموعة العشرين منصات للدول ذات الاقتصاديات الكبرى لتنسيق الجهود والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة والتخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.




س- وما هي أهم إنجازات الهند خلال فترة رئاستها للقمة؟
ج- نجحت الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين في أخذ زمام المبادرة خيال جملة من الملفات والقضايا، وعلى رأسها حوكمة السلع الرقمية، والاعتماد على الذات، ودبلوماسية اللقاحات، وهو ما يجعل الفرصة سانحة أمام الهند لقيادة الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العالمي.





يذكر أن مجموعة العشرين - التي تأسست عام 1999- تهدف إلى دعم آليات النمو الاقتصادي العالمي - كلا من الأرجنتين، وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة علاوة على الاتحاد الأوروبي.







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