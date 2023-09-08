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مكاسب المساهمين من صفقة الشرقية-إيسترن كومباني أبرزها صعود السهم 15%

9/8/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Youm7) حققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني "، مكاسب خلال 4 جلسات بعد تنفيذ صفقة بيع جزء من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تصل إلى 30% بالشركة الشرقية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة مقابل 625 مليون دولار، واحتفاظها بحصة 20.9%، أبرز هذه المكاسب .
صعود السهم ارتفع سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بنسبة 15.32% خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليصل إلى 23.41 جنيه مسجلًا 52.2 مليار جنيه قيمة سوقية، وبلغت حجم التداولات على الشركة 15.3 مليون سهم بقيمة 350.5 مليون جنيه.
توزيعات نقدية حققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، صافي ربح قدره 7.7 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي بزيادة قدرها 90%، واقترح مجلس الإدارة توزيع نقدي 3.75 جنيه للسهم الواحد.
ويمثل التوزيع النقدي نسبة قياسية تبلغ 109% من صافي الربح وأعلى بمقدار 2.34 مرة من توزيع السنة المالية 21/22 البالغ 1.60 جنيه بنسبة توزيع تبلغ 89% تقريبًا من صافي الربح، يقدم التوزيع النقدي المقترح للعام المالي 22/23 عائدًا بعد خصم الضريبة بنسبة 16% تقريبًا على سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 21.7 جنيهًا للسهم.
تقسيم الأصول

قرر مجلس إدارة الشرقية "إيسترن كومباني" فصل الأصول العقارية غير المستغلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتوافق مع قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة في هذا الشأن في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


وتمتلك الشركة أصولًا غير مرتبطة بالإنتاج تصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه، منها أصول غير مستغلة أبرزها مقر الشركة الرئيسي بميدان الجيزة على مساحة 45 ألف متر مربع، مما يتطلب ضرورة استغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل لتحقيق أكبر عائد للمساهمين.
ويسهم تقسيم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) على نمو ربحية الشركة، ويسهم في زيادة القيمة العادلة للسهم على المدى الطويل.

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