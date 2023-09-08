قرر مجلس إدارة الشرقية "إيسترن كومباني" فصل الأصول العقارية غير المستغلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتوافق مع قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة في هذا الشأن في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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