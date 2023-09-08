ولكن هناك أمر أخر تم اكتشافه فبجوار أهرام الجيزة كشف النقاب عن الكثير من الأسرار في عصر بناة الأهرام، حيث أزاحت القرية التى اكتشفت بجوار أهرام الجيزة الستار عن الكثير من المعلومات حول حياة بناة الأهرام، حيث كان كل من العمال الدائمين والموسميين يقيمون فى القرية، وأغلبهم بصحبة أسرهم، ووصل عدد السكان إلى حوالي 20.000 شخص، منهم حوالي 5.000 شخص شكلوا المجموعة الدائمة المستقرة بالقرية.

وعلى الرغم من عدد العمال الضخم، إلا أن الدولة كانت تقدم لهم الرعاية والاهتمام على أكمل وجه، فقد حوت القرية منازل، وأماكن سكنية أكثر اتساعًا لمراقبى العمال، ومخابز، وورشًا لأصحاب الحرف، ومبنى إداريًا، ومكانًا ضخمًا لتناول الطعام، كما اكتشفت أبنية ضخمة "ثكنات" تتسع لنوم 2.000 شخص، ومن المحتمل أنها كانت مخصصة للعمال الموسميين، كما ذكر الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار.

وبدراسة عظام الحيوانات المكتشفة بالموقع يتضح أنه كان يتم توفير 2.000 كيلوجرام من اللحم يوميًا لإطعام القوة العاملة، وقد تنوعت الحيوانات المذبوحة ما بين خراف، وماعز، وأبقار، وكان العمال يأكلون أيضًا الخضروات، والعدس، والأسماك، والخبز، ويشربون جعة الشعير.

كما أظهرت المقابر التي اكتشفت بالقرب من القرية الكثير عن حياة العمال، حيث تنوعت أشكال قبورهم مما دل على قدومهم من شتى أقاليم مصر، واتضح أن العمال كانوا يستخدمون في بنائها أجزاء صغيرة من الأحجار الثمينة التي استعملوها في بناء الأهرام، وبدراسة العظام الآدمية اتضح أن العمال كانوا يتلقون الرعاية الطبية حال إصابتهم.