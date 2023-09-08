Friday, 08 September 2023 11:03 GMT

بناء قرية تسع 20 ألف شخص لعمال بناة الأهرام وتخصيص 2000 كيلو لحمة يوميا

9/8/2023 2:32:36 PM
(MENAFN- Youm7) تعد هضبة الجيزة من بين أشهر المواقع السياحية منذ العصور القديمة وحتى اليوم، والتي تضم مقابر ملوك الأسرة الرابع "حوالي2613- 2494ق.م" وهي أهرام كل من خوفو "حوالي2589-2566 ق.م" وابنه خفرع وحفيده منكاورع، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول الشهير. ويعد هرم خوفو هو الأكبر والأقدم بين تلك الأهرام والأطول في العالم طيلة 3800 عام.

ولكن هناك أمر أخر تم اكتشافه فبجوار أهرام الجيزة كشف النقاب عن الكثير من الأسرار في عصر بناة الأهرام، حيث أزاحت القرية التى اكتشفت بجوار أهرام الجيزة الستار عن الكثير من المعلومات حول حياة بناة الأهرام، حيث كان كل من العمال الدائمين والموسميين يقيمون فى القرية، وأغلبهم بصحبة أسرهم، ووصل عدد السكان إلى حوالي 20.000 شخص، منهم حوالي 5.000 شخص شكلوا المجموعة الدائمة المستقرة بالقرية.

وعلى الرغم من عدد العمال الضخم، إلا أن الدولة كانت تقدم لهم الرعاية والاهتمام على أكمل وجه، فقد حوت القرية منازل، وأماكن سكنية أكثر اتساعًا لمراقبى العمال، ومخابز، وورشًا لأصحاب الحرف، ومبنى إداريًا، ومكانًا ضخمًا لتناول الطعام، كما اكتشفت أبنية ضخمة "ثكنات" تتسع لنوم 2.000 شخص، ومن المحتمل أنها كانت مخصصة للعمال الموسميين، كما ذكر الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار.

وبدراسة عظام الحيوانات المكتشفة بالموقع يتضح أنه كان يتم توفير 2.000 كيلوجرام من اللحم يوميًا لإطعام القوة العاملة، وقد تنوعت الحيوانات المذبوحة ما بين خراف، وماعز، وأبقار، وكان العمال يأكلون أيضًا الخضروات، والعدس، والأسماك، والخبز، ويشربون جعة الشعير.

كما أظهرت المقابر التي اكتشفت بالقرب من القرية الكثير عن حياة العمال، حيث تنوعت أشكال قبورهم مما دل على قدومهم من شتى أقاليم مصر، واتضح أن العمال كانوا يستخدمون في بنائها أجزاء صغيرة من الأحجار الثمينة التي استعملوها في بناء الأهرام، وبدراسة العظام الآدمية اتضح أن العمال كانوا يتلقون الرعاية الطبية حال إصابتهم.


MENAFN08092023000132011024ID1107034867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث