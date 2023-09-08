بليغ حمدي.. كتب مجدت سيرة عبقرى الموسيقى

هو أول كتاب في المكتبة العربية وكتبة أيمن الحكيم عن الموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي رحل عن دنيانا في 12 سبتمبر 1993، بعد حياة حافلة بالعطاء والشهرة والشائعات والأضواء، أثرى خلالها الوجدان العربي بمئات الألحان العذبة التي تغنى بها عمالقة الطرب، وما زلنا نرددها. وسترددها الأجيال القادمة، وجعلت نقاد الموسيقى يعتبرونه المجدد الثاني في الموسيقى الشرقية بعد سيد درويش.

نجد في هذا الكتاب تفاصيل حياته من خلال مذكراته الشخصية وتتضمن خفايا علاقاته بأم كلثوم وحليم ورشدي وغيرهم من نجوم الأغنية، شهادات مثيرة لرفاق رحلته، وأقرب المقربين إليه، كذا أفراد أسرته، وجوانب مجهولة في شخصيته، رسائله الشخصية ومفكرته الخاصة وما دونه من ذكريات عن سنوات غربته، وتفاصيل قضية سميرة مليان.. أقسى أزمات حياته، مستندات تؤكد وفاته بخطأ طبي قاتل في باريس، مع قائمة كاملة بألحانه.. وملف صور نادرة.





كما يؤكد أيمن الحكيم في كتابه هذا أن بليغ حمدي كان ملهما وحالة استثنائية في تاريخ الغناء والموسيقي، فقد كان“فلتة” من فلتات الموسيقي سواء في عدد ألحانه أو تنوعها، والتي“خلص فيها علي المزيكا” ولم يترك لأحد من بعده منها شيئا، مضيفا أتذكر أن الفنان محمد نوح قال لي يوما:”بليغ حمدي حقق ثورة ثانية في الموسيقى بعد الثورة الأولي التي حققها سيد درويش من قبله، ومش هاتعرفوا قيمة بليغ دلوقتي لا دي بعدين هاتعرفوها".

تناول أبو الحسن الجمال رحلة بليغ مع رموز الغناء في مصر والعالم العربي، والحقيقة أنه لم يترك مطرباً في مصر والعالم العربي إلا وقد لحن له أعظم أغنياته.. كان مملكته مقصداً كل مطرب يريد أن يأخذ صكاً بالصعود إلى المجد في عالم الموسيقى والغناء.. فقد لحن لأم كلثوم أعظم الألحان التي بدأت مع أغنية“حب إيه”، ثم“أنساك”، وبعيد عنك”، و”ألف ليلة وكل يوم”، و”سيرة الحب”، و”فات الميعاد”.







