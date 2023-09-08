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التتار والمغول.. هل يوجد فرق بينهما أم ينتميان لشعب واحد؟

9/8/2023 2:32:36 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى قيام الروس بقيادة أمير موسكو دميتري دونسكوي بهزيمة ساحقة لجيش يتكون من مزيج من التتر والمغول في معركة كوليكوفو، التي تعد بداية انهيار الدولة التترية في آسيا الوسطى.. وفي الذاكرة الشعبية يربط الكثير من الناس بين التتار والمغول على انهما شعب واحد وقومية واحدة، لكن البعض الآخر يرى أن ذلك صحيح فعليا، ما الحقيقة وراء ذلك؟



بعض المصادر التاريخية العربية أشارت إلى المغول والتتر باسم واحد وهو "التتار"، وقد يعود السبب إلى ما ذكره رشيد الدين الهمزانى فى كتابه "جوامع التاريخ"، إذ قال إنه فى أغلب العصور القديمة، كانت الغلبة للتتار، الذين كانت تخضع لهم معظم القبائل بتلك المنطقة، وبسبب مكانة التتار فى ذلك الوقت، أُطلقت تسمية التتار على القبائل الأخرى.



وبحسب موسوعة "المكتبة الشاملة" فإن المغول والتتار شعبان مختلفان، كان كلاهما يسكن هضبة منغوليا، فيقطن التتار جنوبها جهة الصين، ويحتل المغول شمالها جهة سيبريا، بل كانت مراعي المغول تمتد صيفا حتى أقاصي سيبريا، وكلا الشعبين (وهما أبناء عمومة مع التُرك) يعيشان على الرعي، ولكن كان للتتار حضارة بدائية نتيجة احتكاكهم بالصينييين، بل إن آخر الأسر الحاكمة لشمال الصين قبل سقوطها فى أيد جنكيزخان كانت ترجع أصولها إلى التتار!! وحين ظهرت حركة جنكيزخان استطاع توحيد الشعبين وذلك في مطلع القرن الثالث عشر الميلادي وكان هو قد بلغ الأربعين من العمر، حيث ولد ما بين 1165م و1167م، ثم قادهما لغزو الصين، ثم بلاد خوارزم و فارس و روسيا.



وكون جنكيزخان مغوليا جعل الرياسة للمغول، في حين كان التتار على الأغلب يتحكمون نسبيا في المغول قبل ظهور جنكيزخان، وكان أكابر قادته كسابوتاي وجيبي وغيرهما من المغول أيضا، ولم يمنع ذلك ظهور بعض الوزراء من التتار، لاحتياجه إليهم نظرا لتحضرهم النسبي مقارنة بالمغول، وظل الوضع هكذا في عهد خلفائه أوجوتاي خان ومنكوخان وهولاكو و قبلاي خان، وهذا الأخير تأثر إلى حد كبير بالحضارة الصينية ونقل بلاطه من "قرة قورم" إلى بكين!! و في عهده كانت رحلات الإيطالي ماركو بولو (إن صحت هذه الرحلات)، وظل الوضع قائما حتى بعد انقسام الدولة المغولية إلى دولة للمسلمين (القبيلة الذهبية) وأخرى للبوذيين (في الصين) وثالثة للمغول الوثنيين.







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