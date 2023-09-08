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بليغ.. رواية تتحدث عن علاقات ملك الموسيقى البائسة ونهايته الدرامية

9/8/2023 2:32:36 PM
(MENAFN- Youm7) تمر هذا الشهر، الذكرى الـ28 على رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدى ، إذ رحل عن عالمنا فى 12 سبتمبر عام 1993، تاركا وراءه عالما مازال الجميع يكتشف كواليسه يوما تلو الآخر، لواحد من أبرز العلامات الموسيقية التي جاءت في تاريخ الوطن العربي.
وبليغ حمدى (1931 – 1993) أحد ابرز الموسيقيين المصريين والعرب والذى لقب "بملك الموسيقى"
وصاحب الموسيقى
المتفردة وعبقرى الألحان
قدم أعمالاً موسيقية خالدة ساهمت في إثراء الموسيقى المصرية والعربية من خلال إنتاج وافر ومتميز للعديد من الألحان لكبار المطربين بما لم يعطيه ملحن من قبل، وقد تنوعت ألحانه مابين العاطفية والوطنية والدينية والفلكلورية، شدى بها أساطين الغناء وتأبى أن تغادر ذاكرة المستمع.
وهناك العديد من الأسرار والحكايات فى حياة ملك الموسيقى الراحل بليغ حمدى، ربما طويت مع رحيله، ورحيل زوجته السابقة النجمة وردة الجزائرية، حاول العديد من الكتاب وحتى الروائيين كشف بعض الجوانب الخاصة فى حياة الموسيقار الراحل، ومن أبرزها رواية "بليغ" للروائى والمترجم طلال فيصل.
رواية بليغ تتحدث رواية "بليغ" عن علاقة حب الموسيقار الراحل لوردة، وحب القصبجي لأم كلثوم، وحب الروائي نفسه، وهى علاقات يجمعها البؤس، خصوصا تلك النهاية الدرامية لعلاقة بليغ حمدي بوردة، ويربط الروائي في سرده بين ما هو حقيقي عن بليغ حمدي (من خلال وثائق حصل عليها) وما هو متخيل.
"وسط موجة الاهتمام بالعروبة يتم دعوتها للقاهرة، عاصمة الفن والثقافة والفنون والآداب، ويتم الاحتفاء بها، بينما هي تبحث عن صاحب لحن "تخونوه"، والذي صار الآن مشهورا تماما في الوسط الفني، حال إعداده أغنية أم كلثوم الجديدة، وكونه أصغر ملحن لها في تاريخها!".
قدم الروائى والمترجم طلال فيصل رواية بعنوان "بليغ" ليصنع منها بنيانًا روائيًا محكمًا يتعرض فيه لحياة بليغ وتقاطعها مع حكاية الراوي الذي يكتب عنه، مطاردًا بين الهوس ومحاولة تقصي أثر سيرة هذا الموسيقار العظيم.
تدور الكثير من أحداث رواية "بليغ" بين باريس ومصر، ليخرج لنا المؤلف رواية تنتمي للوقائع الحقيقية وللبحث التاريخي، بقدر ما تنتمي لخيال كاتبها ورؤيته.
كما تتحدث رواية "بليغ" عن علاقة حب الموسيقار الراحل لوردة، وحب القصبجي لأم كلثوم، وحب الروائي نفسه، وهى علاقات يجمعها البؤس، خصوصا تلك النهاية الدرامية لعلاقة بليغ حمدي بوردة، ويربط الروائي في سرده بين ما هو حقيقي عن بليغ حمدي (من خلال وثائق حصل عليها) وما هو متخيل.
وتحكى الرواية أيضا عن رفض أسرة وردة لزواجها من بليغ.. "يقفُ صاحبنا بالباب متأنقا؛ مرتديا الاسكارف الحمراء وممسكا بباقة من الورد، يدق الباب فيخرج له حميدو، أخو وردة والقائم بحراستها، دون أن تنقصه الصراحة أو الفظاظة:- (لا تعُد إلى هنا ثانية؛ أختي لن تبقى في مصر ولن تتزوج واحدا من الوسط الفنّي.. يشير بيده للخارج، فيغادر صاحبنا شقتهم في جاردن سيتي، يجرجر أذيال الخيبة).
وقد تعرض الرواية للنقد نظرًا لأن هناك أيضا ما هو متخيل ولا علاقه له بالواقع، كما يحكى طلال عن نفسه هو، وذلك ما جعل بعض قراء الرواية ينتقدونه واعتبروا هذه التقنية إقحاما من طلال فيصل لشخصه داخلها، فهو يحكي عن بليغ ويعقب ذلك بحكاية عن نفسه: (شاب مهووس بفتاة فرنسية ويكتب نص عن بليغ حمدي).



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