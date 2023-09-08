



وفي حين اختفت العديد من هذه الطقوس على مر العصور، إلا أن بعضها لا يزال قائما حتى يومنا هذا، ومن هنا سوف نستعرض طقوس المصرى القديم فى النظافة، إذ كان المصريون القدماء مهووسين جدًا بالنظافة، وكان الحفاظ على النظافة متأصلًا بعمق فى معتقداتهم الدينية، على هذا النحو، نفذ المصريون مجموعة كاملة من أنواع مختلفة من طقوس التطهير، كانت هناك طقوس الغسل، واستخدام البخور والرائحة، والمسح بالزيوت، والصوم، والتضحيات.



ووفقا لما ذكره موقع ancientnis،

لكن اثنين من أهم طقوس التطهير "التي تعتبر مقدمات حيوية للانخراط في الأنشطة الروحية أو دخول الأماكن المقدسة مثل المعابد" هما طقوس الاغتسال والاستحمام الطقسي، في كثير من الأحيان كانت هذه الطقوس تنطوي على عملية تطهير من خلال الغطس في نهر النيل المقدس.

أولئك الذين يسعون إلى التطهير الروحي يخضعون للاستحمام الطقسى، الذي يرمز إلى غسل الشوائب الجسدية وكذلك الطاقات السلبية، كان يعتقد أن مياه النيل المتدفقة، والتي تعتبر قوة مانحة للحياة، تمتلك خصائص إلهية يمكن أن تنقي الروح وتربط الفرد بالآلهة، وتمتد أهمية الطقوس إلى ما هو أبعد من التطهير الشخصي، حيث أنها تحمل أيضًا أهمية روحية هائلة في الرحلة نحو الحياة الآخرة.

وبطبيعة الحال، لم يكن الجميع يعيشون بجوار النيل ويمكنهم السباحة بسرعة، ولهذا السبب كان يتم استخدام مياه النيل أحيانًا مع الزيوت والمواد الأخرى في مراسم المسح، ويعتقد أن هذه المسحة تمنح خصائص وقائية وتنقية للأفراد المعنيين.

ومن خلال الخضوع لهذه الطقوس المقدسة، سعى قدماء المصريين إلى تحقيق الانسجام الروحي والحفاظ على روابطهم المقدسة مع القوى الإلهية التي تحكم حياتهم، وتوفر الأدلة الأثرية والروايات التاريخية رؤى قيمة حول التبجيل العميق الذي كان يكنه المصريون لطقوس التطهير الخالدة.



