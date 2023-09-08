المهمة الشمسية الهندية تلتقط صورة مع الأرض والقمر

المهمة الشمسية الهندية تلتقط صورة مع الأرض والقمر
التاريخ
9/8/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Youm7) أرسل أول مسبار شمسي في الهند بعض الصور إلى الأرض، حيث التقطت البعثة الجديدة Aditya-L1 التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، صورة لنفسها في الفضاء، بالإضافة إلى لقطات للأرض والقمر، ودمجت ISRO اللقطات في مقطع فيديو، شاركته الوكالة على X (تويتر سابقًا).
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تم إطلاق Aditya-L1 في 2 سبتمبر، ويجرى حاليًا عمليات فحص في مدار أرضي منخفض قبل التوجه نحو وجهته طويلة المدى لدراسة الشمس.
سيلفى المركبة الفضائية
كما أنه في غضون أربعة أشهر تقريبًا، سيصل المسبار إلى نقطة لاجرانج 1 (L1) بين الأرض والشمس، وهي نقطة مستقرة من حيث الجاذبية على بعد حوالي مليون ميل (1.5 مليون كيلومتر) من كوكبنا.
كتب مسؤولو ISRO في وصف مهمة Aditya-L1: "يتمتع القمر الصناعي الموجود في مدار الهالة حول النقطة L1 بميزة كبيرة تتمثل في مشاهدة الشمس بشكل مستمر دون أي احتجاب أو كسوف"، مضيفا "سيوفر هذا ميزة أكبر لمراقبة الأنشطة الشمسية وتأثيرها على الطقس الفضائي في الوقت الفعلى."
الأرض والقمر
وستدرس مهمة Aditya-L1 الشمس للتعرف على بعض الأشياء، النشاط الشمسي، مثل التوهجات الشمسية والانبعاث الكتلي الإكليلي للجسيمات المشحونة التي يمكن أن تثير شفقًا جميلاً على الأرض بينما تسبب خطرًا على البنية التحتية مثل الأقمار الصناعية.
سيتم فحص "مشكلة التسخين الإكليلي"، ويشير ذلك إلى الغلاف الجوي الخارجي للشمس شديد الحرارة بشكل غامض، والذي تصل درجات حرارته إلى حوالي 2 مليون درجة فهرنهايت (1.1 مليون درجة مئوية)، وفقًا لوكالة ناسا.
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