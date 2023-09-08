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المهمة الشمسية الهندية تلتقط صورة مع الأرض والقمر

9/8/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Youm7) أرسل أول مسبار شمسي في الهند بعض الصور إلى الأرض، حيث التقطت البعثة الجديدة Aditya-L1 التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، صورة لنفسها في الفضاء، بالإضافة إلى لقطات للأرض والقمر، ودمجت ISRO اللقطات في مقطع فيديو، شاركته الوكالة على X (تويتر سابقًا).



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تم إطلاق Aditya-L1 في 2 سبتمبر، ويجرى حاليًا عمليات فحص في مدار أرضي منخفض قبل التوجه نحو وجهته طويلة المدى لدراسة الشمس.





سيلفى المركبة الفضائية


كما أنه في غضون أربعة أشهر تقريبًا، سيصل المسبار إلى نقطة لاجرانج 1 (L1) بين الأرض والشمس، وهي نقطة مستقرة من حيث الجاذبية على بعد حوالي مليون ميل (1.5 مليون كيلومتر) من كوكبنا.



كتب مسؤولو ISRO في وصف مهمة Aditya-L1: "يتمتع القمر الصناعي الموجود في مدار الهالة حول النقطة L1 بميزة كبيرة تتمثل في مشاهدة الشمس بشكل مستمر دون أي احتجاب أو كسوف"، مضيفا "سيوفر هذا ميزة أكبر لمراقبة الأنشطة الشمسية وتأثيرها على الطقس الفضائي في الوقت الفعلى."





الأرض والقمر




وستدرس مهمة Aditya-L1 الشمس للتعرف على بعض الأشياء، النشاط الشمسي، مثل التوهجات الشمسية والانبعاث الكتلي الإكليلي للجسيمات المشحونة التي يمكن أن تثير شفقًا جميلاً على الأرض بينما تسبب خطرًا على البنية التحتية مثل الأقمار الصناعية.



سيتم فحص "مشكلة التسخين الإكليلي"، ويشير ذلك إلى الغلاف الجوي الخارجي للشمس شديد الحرارة بشكل غامض، والذي تصل درجات حرارته إلى حوالي 2 مليون درجة فهرنهايت (1.1 مليون درجة مئوية)، وفقًا لوكالة ناسا.







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