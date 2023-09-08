Friday, 08 September 2023 11:02 GMT

20 ألف دولار فرق حسب اللون.. بيانات مسربة تكشف عنصرية الرواتب فى جوجل

9/8/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Youm7) يحصل الموظفون من ذوى البشرة الداكنة في شركة جوجل Google على أجر أقل بمقدار 20 ألف دولار في المتوسط مقارنة بزملائهم البيض في العمل، وتتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال في كل قسم تقريبًا، وفقًا للبيانات المسربة التي استعرضها موقع Insider الإخباري.



وتكشف جداول البيانات الرواتب والمكافآت لأكثر من 12 ألف موظف في جوجل في مناصب إدارية عبر مكاتب عملاق محرك البحث في الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد، وبعيدًا عن المبالغ العديدة المكونة من ستة أرقام وسبعة أرقام، لا يبدو أن شركة التكنولوجيا تتمسك بسياسة التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، مع وجود اتجاهات واضحة في الأجور غير المتساوية حسب العرق والجنس.



وتأتي هذه الاكتشافات على الرغم من الأخبار المتكررة في السنوات الأخيرة عن محاولة مديري جوجل حظر المصطلحات "المهينة"، أو خطط الشركة لوضع علامة على مصطلحات للمستخدمين داخل أشرطة البحث ومحرر مستندات جوجل.



كما أنه بالنسبة لمكاتب جوجل في نيويورك، وصل متوسط "الحد الأدنى للراتب الأساسي" إلى 48 ألف دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية الإيجار داخل المدينة في عام 2023، وفي مكاتب جوجل العديدة حول منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، والتي لديها ثالث أعلى تكلفة معيشة في أي مدينة في أمريكا، كان متوسط "الحد الأدنى للراتب الأساسي" 39.962 دولارًا فقط.



وتم جمع هذه الإحصائية من مواقع مكاتب جوجل الثمانية في وادي السيليكون والضواحي المحيطة بها، بما في ذلك: ماونتن فيو، سانيفيل، سان فرانسيسكو، سان برونو، جنوب سان فرانسيسكو، ريدوود سيتي، بالو ألتو، سان خوسيه.



تم تجميع البيانات ومشاركتها داخليًا من جانب موظفي Google أنفسهم، وهم موظفون أمريكيون قدموا طوعًا بيانات رواتبهم وحقوق الملكية والمكافآت لعام 2022.



كما تم تسريب جدول البيانات الخاص بهم إلى موقع Insider، حيث تتضمن بيانات الأجور موظفين من العديد من الأدوار داخل عملاق التكنولوجيا، بما في ذلك مهندسي البرمجيات ومحللي الأعمال ومندوبي المبيعات.



وتضمنت أيضًا بيانات حسب العرق، تظهر أن موظفي جوجل من أصل أسود أو أفريقي يحصلون على أقل من 20 ألف دولار، في المتوسط، من نظرائهم البيض أو الآسيويين.



قد تعود المشكلة إلى ثقافة الشركة، حيث أنه في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2023، فإن غالبية الموظفين الأمريكيين في Google هم إما آسيويون (44.8 بالمائة) أو بيض (46.2 بالمائة) بناءً على تقارير الشركة الخاصة.



وتضمن جدول البيانات المسرب أيضًا بيانات حول كيفية تقسيم تعويضات الموظفين حسب الجنس، مع إثبات التفاوت المعلن في كثير من الأحيان بين الموظفين الذكور والإناث، وفقًا للصور النمطية باستثناء المبيعات.



وعندما تم التواصل مع المتحدث باسم جوجل تاماني جاياسينجي للتعليق، قال: "نحن نعوض موظفي جوجل بناءً على ما يفعلونه، وليس على هويتهم".



وأضاف: "إننا نجري تحليلاً صارمًا للأجور والمساواة في الأجور كل عام للتأكد من أن الرواتب والمكافآت وجوائز الأسهم عادلة".



وأوضح المتحدث باسم جوجل، "يحتوي جدول البيانات هذا على بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها ذاتيًا ولم يتم التحقق منها ولا تمثل تمثيلًا دقيقًا للتعويضات عبر القوى العاملة لدينا."



وفي حين أن دقة جدول البيانات المسربة والمعاملة العادلة الشاملة لجميع هذه المجموعات الفرعية بين موظفي Google قد تكون قابلة للنقاش، إلا أن الشيء الوحيد المؤكد هو أن موظفي Google هم من بين أعلى الموظفين أجرًا في مجال التكنولوجيا.







MENAFN08092023000132011024ID1107034861

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث