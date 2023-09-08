القائمة الآمنة أو Safe listing والمعروفة أيضًا باسم القائمة البيضاء، هي ميزة في Gmail تتيح للمستخدمين تعيين عناوين بريد إلكتروني أو نطاقات محددة باعتبارها آمنة وجديرة بالثقة، و بمجرد إدراج عنوان البريد الإلكتروني بشكل آمن، يتم تسليم رسائل البريد الإلكتروني من هذه المصادر مباشرة إلى البريد الوارد، وتجاوز مجلد البريد العشوائي، وضمان عدم تفويت المستخدمين للرسائل المهمة من المرسلين الموثوق بهم.

تعمل القائمة الآمنة في Gmail من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء قائمة بجهات الاتصال والمجالات الموثوقة، وعندما تصل رسالة بريد إلكتروني من عنوان أو نطاق في هذه القائمة، يتعرف Gmail عليها على أنها آمنة ويسلمها مباشرة إلى البريد الوارد، ويمنع هذا من وضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني هذه عن طريق الخطأ كرسائل غير مرغوب فيها، مما يوفر تجربة بريد إلكتروني أكثر سلاسة وتنظيمًا.

- افتح Gmail وانقر على أيقونة الترس "الإعدادات".

تعد القائمة الآمنة أمرًا حيويًا لمستخدمي Gmail لأنها تضمن وصول رسائل البريد الإلكتروني المهمة من المصادر الموثوقة إلى صناديق البريد الوارد الخاصة بهم على الفور، فهو يقلل من خطر فقدان الرسائل المهمة في مجلد البريد العشوائي، مما يعزز الاتصال والإنتاجية، من خلال إدارة القائمة الآمنة بفعالية، يمكن للمستخدمين البقاء منظمين وتحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني الواردة من الأشخاص والمجالات الأكثر أهمية.