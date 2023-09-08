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يعنى إيه ميزة القائمة الآمنة فى Gmail؟ كيف تعمل وسبب أهميتها؟

9/8/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Youm7) تعد القائمة الآمنة أو Safe listing فى "جيميل" ميزة مهمة تساعد المستخدمين على التحكم بشكل أكبر في البريد الوارد الخاص بهم، حيث تسهل هذه الميزة على المستخدمين التأكد من عدم تفويت رسائل البريد الإلكتروني المهمة من الأشخاص المهمين، وفيما يلى نعرض ماهية القائمة الآمنة، ووظائفها، وسبب أهميتها لمستخدمى Gmail. ما هي القائمة الآمنة

القائمة الآمنة أو Safe listing والمعروفة أيضًا باسم القائمة البيضاء، هي ميزة في Gmail تتيح للمستخدمين تعيين عناوين بريد إلكتروني أو نطاقات محددة باعتبارها آمنة وجديرة بالثقة، و بمجرد إدراج عنوان البريد الإلكتروني بشكل آمن، يتم تسليم رسائل البريد الإلكتروني من هذه المصادر مباشرة إلى البريد الوارد، وتجاوز مجلد البريد العشوائي، وضمان عدم تفويت المستخدمين للرسائل المهمة من المرسلين الموثوق بهم.

كيف تعمل القائمة الآمنة

تعمل القائمة الآمنة في Gmail من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء قائمة بجهات الاتصال والمجالات الموثوقة، وعندما تصل رسالة بريد إلكتروني من عنوان أو نطاق في هذه القائمة، يتعرف Gmail عليها على أنها آمنة ويسلمها مباشرة إلى البريد الوارد، ويمنع هذا من وضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني هذه عن طريق الخطأ كرسائل غير مرغوب فيها، مما يوفر تجربة بريد إلكتروني أكثر سلاسة وتنظيمًا.

كيفية إدراج عنوان بريد إلكتروني أو مجال آمن

- افتح Gmail وانقر على أيقونة الترس "الإعدادات".

- حدد "رؤية كافة الإعدادات". - انتقل إلى علامة التبويب "عوامل التصفية والعناوين المحظورة". - انقر على "إنشاء مرشح جديد". - أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو المجال الذي تريد حفظه في القائمة الآمنة. - انقر فوق "إنشاء مرشح". - حدد المربع "لا ترسله مطلقًا إلى البريد العشوائي". - انقر فوق "إنشاء مرشح". لماذا الإدراج الآمن مهم

تعد القائمة الآمنة أمرًا حيويًا لمستخدمي Gmail لأنها تضمن وصول رسائل البريد الإلكتروني المهمة من المصادر الموثوقة إلى صناديق البريد الوارد الخاصة بهم على الفور، فهو يقلل من خطر فقدان الرسائل المهمة في مجلد البريد العشوائي، مما يعزز الاتصال والإنتاجية، من خلال إدارة القائمة الآمنة بفعالية، يمكن للمستخدمين البقاء منظمين وتحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني الواردة من الأشخاص والمجالات الأكثر أهمية.

على سبيل المثال، أنت تتوقع رسالة بريد إلكتروني من عميل جديد أو منضم جديد لم يرسل لك رسائل بريد إلكتروني من قبل، لذلك، تصبح خوارزمية Google في بعض الأحيان عدوانية بعض الشيء فقط لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المهمة أو من شخص مهم إلى مجلد البريد العشوائي في Gmail، ولهذا السبب تعد ميزة القائمة الآمنة مهمة ويمكن أن تمنع ظهور مشكلة أكبر.

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