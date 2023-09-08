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مركبة ناسا ترصد صخورا تشبه زعانف سمك القرش ومخلب سلطعون على المريخ

9/8/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Youm7) التقطت مركبة ناسا المتجولة Perseverance، صورة لصخرتين منفصلتين تشبهان زعنفة القرش ومخلب السلطعون على كوكب المريخ ، حيث شاركت وكالة الفضاء الأمريكية هذا الاكتشاف الأخير على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، مما أثار موجة من الردود من محبي الفضاء الذين قالوا مازحين إن الصخرة التي تشبه السلطعون هي بقايا "السلطعون الكوني العظيم".



وقال آخرون إن "المخلب" يشبه حبة قهوة أو رأس سلحفاة تحفر حفرة لبيضها"، بينما قال البعض ساخرًا إن زعنفة القرش قد تكون في الواقع "الصفائح الخلفية" لديناصور ستيجوسورس.



كما أن الصور التي تم التقاطها هي أحدث مثال لظاهرة تعرف باسم الباريدوليا، حيث يريد الدماغ البشري فهم ما تراه العين فيخلق معنى غير حقيقي.





صورة الصخرتين




ولعل أشهر ما حدث مع المريخ هو ما حدث في عام 1976 عندما التقطت مركبة الفضاء فايكنج 1 التابعة لناسا صورة لما يشبه الوجه المنحوت على سطح الكوكب الأحمر.



وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية عندما نشرت الصورة للجمهور أنها مجرد وهم ناجم عن الظلال، لكن ذلك لم يمنع البعض من الادعاء بأن الوجه هو من صنع كائن من خارج كوكب الأرض.



ولم تحاول وكالة ناسا وضع حد لهذه التكهنات إلا بعد مرور 20 عامًا، وفي عام 1998، التقط مساح المريخ العالمي (MGS) التابع للوكالة صورًا لما يسمى "الوجه على المريخ" والتي كانت أكثر وضوحًا بعشر مرات من فايكنج 1، وكشفت أنها نتوء صخري ذو مظهر طبيعى، ومع ذلك، لم يكن الجميع مقتنعين.



تشبث بعض منظري المؤامرة بفكرة أن الصور قد تم حجبها بالضباب، حتى اثبتت وكالة ناسا في عام 2001 أنها كانت سمة جيولوجية شائعة تعرف باسم بوت، أو ميسا، والتي توجد أيضًا على الأرض.



وشاركت وكالة الفضاء الأمريكية في هذا العام صورًا أيضا لصخرة على شكل كعكة دونات وحجر يشبه العظام، وتم إطلاق مركبة Perseverance إلى المريخ عام 2020 للبحث عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الأحمر، وتستكشف حاليا دلتا نهر قديم داخل فوهة جيزيرو، والتي كانت مليئة ببحيرة عميقة يبلغ عمقها 1600 قدم.



ويعتقد العلماء أن المنطقة استضافت حياة ميكروبية منذ حوالي 3.5 إلى 3.9 مليار سنة، لذلك تم تكليف المركبة بفحص عينات التربة للبحث عن أدلة على وجود حياة خارج كوكب الأرض.







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