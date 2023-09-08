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خبراء التكنولوجيا ينصحون الآباء بتحديد ايموجى سرى مع أطفالهم وقت الخطر

9/8/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Youm7) يحمل معظم الأطفال هواتف في جيوبهم، ولكن قد تكون هناك مواقف لا يستطيع فيها طفلك إجراء مكالمة هاتفية، وعندها يمكن للرموز التعبيرية السرية أن تنقذ الموقف، ففي حالات الطوارئ، يكون الرمز التعبيري "الايموجى" أقل وضوحًا من الكلمة أو العبارة، وهو ما
يكشف ما إذا كان طفلك يطلب المساعدة دون كشف ذلك لمن يهددهم.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال خبراء التكنولوجيا، إذا لم يتمكن طفلك من إجراء مكالمة أو كان هناك من يشاهده وهو يرسل رسالة نصية، فيمكن أن يكون الرمز التعبيري بمثابة إشارة استغاثة مثالية، وعند اختيار أفضل رمز تعبيري سري بين الوالدين والأطفال، تأكد من أنه من السهل تذكره، ولكن ليس من النوع الذي يستخدمه كثيرا.



يجب عليك أيضًا تجنب الرموز التعبيرية شائعة الاستخدام، مثل القلوب أو الوجوه المبتسمة، وتعد الرموز التعبيرية الحيوانية خيارات رائعة، خاصة تلك الأكثر غرابة، مثل الأخطبوط.



قد يبدو اختيار رمز تعبيري سري بمثابة مهمة سريعة، ولكن من المهم أن يكون لديك جلسة عائلية رسمية مع أطفالك لمناقشة الخطة.



ويجب عليك أيضًا توضيح الاستجابات التي يجب أن يتوقعها أطفالك منك إذا استخدموها، على سبيل المثال، عندما يرسلون لك الرموز التعبيرية، هل ستتابع الأمر بمكالمة هاتفية؟ إذا كان الأمر كذلك، ماذا ستقول؟



أحد الاقتراحات الرائعة هو الاتصال بطفلك على الفور وإخباره أنه يجب عليه العودة إلى المنزل في أسرع وقت ممكن.



اعتمادًا على ما يحدث، هناك خطوات أخرى يمكنك اتخاذها كوالد وهي الاتصال بالسلطات أو التواصل مع البالغين الموثوق بهم في مكان قريب.



كما أنه بعد أن تحدد الرموز التعبيرية السرية الخاصة بك وتناقش الخطة مع أطفالك، تأكد من إعادة النظر فيها بانتظام.



قم بإعداد اجتماع عائلي مرة أو مرتين في السنة للمراجعة حتى يصبح الأمر طبيعيًا في حالات الطوارئ الحقيقية.



فيما يلي أهم النقاط لوضع خطة رموز تعبيرية سرية مع عائلتك، ويمكنك حتى استخدام هذا كدليل لاجتماع عائلتك.



● يعد الرمز التعبيري السري بديلاً رائعًا لمكالمة طوارئ أو رسالة نصية عادية، إنه أقل وضوحًا بالنسبة للجناة ويتم توصيل الرسالة بسرعة.

● اختر رمزًا تعبيريًا لا تستخدمه أنت وعائلتك بشكل منتظم.

● بمجرد اتخاذ قرار بشأن رمز تعبيري سري، اجلس مع أطفالك وناقش معهم الخطة، قم بتضمين الإجراءات التي ستتخذها إذا اضطروا إلى استخدامها.

● قم بإعادة النظر في خطة الرموز التعبيرية السرية الخاصة بك بانتظام، وقم بتبديل الرموز التعبيرية إذا وجدت أن شخصًا ما يستخدم بالفعل الرمز الذي اخترته لأغراض أخرى.







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