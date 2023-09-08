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واشنطن تعيد تموضع قواتها بالنيجر في إجراء احترازي

9/8/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باشرت الولايات المتحدة تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء «احترازي»، على ما ذكر الپنتاغون.

وقالت المتحدثة باسم الپنتاغون سابرينا سينغ إن وزارة الدفاع الأميركية «تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز» الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجرية.

وأضافت «ليس هناك أي تهديد آني لموظفينا أو أعمال عنف على الأرض»، مشددة على أن الخطوة مجرد «إجراء احترازي».

وقالت إن «مجموعة صغيرة» ستبقى في قاعدة نيامي بعد عملية النقل الجارية حاليا.

ولفتت المتحدثة إلى أن «بعض الموظفين والمقاولين غير الأساسيين» غادروا النيجر منذ أسابيع.

وفي 26 يوليو، أطاح الجيش الرئيس محمد بازوم ووضعه وعائلته قيد الإقامة الجبرية في القصر الرئاسي.

وثمة 1100 عسكري أميركي في النيجر حاليا مهمتهم الأساسية قتال الجماعات الجهادية النشطة في هذه المنطقة.

وسبق لباريس أن أقرت بأن ثمة «تبادلات» تجري بين الجيشين النيجري والفرنسي بشأن انسحاب «عناصر عسكريين فرنسيين» من النيجر. لكن سينغ أوضحت أنه «لا توجد صلة» بين تحركات القوات الأميركية و«ما يفعله الجيش الفرنسي في الوقت الحالي».

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