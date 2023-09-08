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بريطانيا تحيي الذكرى الأولى لوفاة إليزابيث الثانية

9/8/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحيي المملكة المتحدة بمراسم بسيطة اليوم الجمعة الذكرى الأولى لوفاة إليزابيث الثانية بعد حكم دام سبعين عاما وإعلان نجلها تشالز الثالث ملكا.

في الثامن من سبتمبر 2022، رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث كانت تمضي موسم الصيف على جري العادة.

وبدأت عندها مرحلة حداد وطني انتظر خلالها مئات آلاف البريطانيين لعشرات الساعات في طوابير لإلقاء نظرة الوداع على ملكتهم التي تولت العرش لأطول مدة في تاريخ الملكية البريطانية.

وطوت المملكة المتحدة والأمم الأربع عشرة التي يرأسها العاهل البريطاني، بذلك صفحة من تاريخها واعتلى تشالز الثالث العرش في سن متقدمة إذ يبلغ الآن 74 عاما.

بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الملكة لن تقام مراسم عامة كبيرة، حيث يتوجه الملك وزوجته كاميلا المقيمان حاليا في بالمورال مواصلين بذلك التقليد الذي أرسته إليزابيث الثانية، إلى كنيسة صغيرة قريبة للصلاة.

أما ولي العهد الأمير وليام وزوجته كاثرين فيشاركان في مراسم دينية خاصة في ويلز في كاتدرائية سانت ديفيدس في المدينة التي تحمل الاسم نفسه والتي زارتها الملكة الراحلة في 1955.

في لندن ستدوي طلقات مدفع من متنزه هايد بارك وبرج لندن.

وكشفت الحكومة قبل أيام عن مشروع لإقامة «نصب دائم» سيدشن في 2026 في الذكرى المئوية لولادة إليزابيث الثانية.

وقال تشالز الثالث في رسالة سجلت في الذكرى وتصدرت عناوين الصحف «نتذكر بكثير من الحب حياتها المديدة وخدماتها المتفانية وكل ما مثلته لكثر منا».

وأضاف «انا ممتن للغاية أيضا للحب والدعم اللذين عبر عنهما لزوجتي ولي شخصيا خلال السنة المنصرمة فيما كنا نبذل قصارى جهدنا لنكون في خدمتكم جميعا».

وبعدما أمضى سنوات طويلة منتظرا اعتلاء العرش، شهدت السنة المنصرمة بالنسبة لتشالز محطات عدة منها تعيين أول رئيس للوزراء في عهده وأول كلمة بمناسبة عيد الميلاد عبر فيها عن تعاطفه مع الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في خضم أزمة غلاء المعيشة، وقام بأول زيارة إلى الخارج في ألمانيا على أن يزور فرنسا نهاية سبتمبر. واستقبل قادة دول ولا سيما الأميركي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينيسكي.

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