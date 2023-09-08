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نانسي بيلوسي تترشح لإعادة انتخابها نائبا عن كاليفورنيا في عمر 83 عاما

9/8/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الزعيمة الديموقراطية السابقة نانسي بيلوسي البالغة من العمر 83 عاما الجمعة، أنها تسعى لإعادة انتخابها لمقعدها كنائبة عن ولاية كاليفورنيا.
وقالت هذه الشخصية البارزة في السياسة الأميركية على موقع «إكس» (تويتر سابقا)، «يجب على بلادنا أن تظهر للعالم أن علمنا لايزال يلمع». وأضافت «لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي».
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أميركا جدلا ساخنا بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إن الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاما، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاما.
وكانت نانسي بيلوسي أول امرأة تتبوأ منصب رئيسة مجلس النواب. وفي نوفمبر الماضي، تخلت عن منصب زعيمة الديموقراطيين في المجلس، معلنة أنها تريد «ترك المجال لجيل جديد».
ولاتزال نائبة منتخبة عن ولاية كاليفورنيا، ولكنها تحتفظ بنفوذ كبير في الكابيتول هيل الذي تشغل مقعدا فيه منذ العام 1987.
واعتبرت بيلوسي لفترة طويلة الشخصية الثالثة في الدولة الأميركية، وقد تم انتخابها لأول مرة لمنصب «رئيسة مجلس النواب» في العام 2007. وتعرف بيلوسي بدورها كمعارضة بارزة لدونالد ترامب، الذي حاربته بشراسة عندما دخل إلى البيت الأبيض.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، تعرض زوجها بول لهجوم في منتصف الليل في منزلهما في كاليفورنيا على يد رجل مسلح بمطرقة. وكان في الواقع يبحث عن نانسي بيلوسي، التي اتهمها بالكذب وكان ينوي «كسر ركبتيها».

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