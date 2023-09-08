Friday, 08 September 2023 11:01 GMT

واشنطن تعطل شحنة من النفط للحرس الثوري الإيراني

9/8/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الولايات المتحدة إنها عطلت شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري الإيراني يجري شحنها بالمخالفة للعقوبات المفروضة على إيران، مشيرة إلى أنها صادرت أيضا أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان الجمعة إن «بيع النفط الإيراني ونقله بصورة غير مشروعة» يمثلان انتهاكا للعقوبات المفروضة على إيران.

MENAFN08092023000130011022ID1107034818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث