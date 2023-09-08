واشنطن تعطل شحنة من النفط للحرس الثوري الإيراني

واشنطن تعطل شحنة من النفط للحرس الثوري الإيراني
التاريخ
9/8/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الولايات المتحدة إنها عطلت شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري الإيراني يجري شحنها بالمخالفة للعقوبات المفروضة على إيران، مشيرة إلى أنها صادرت أيضا أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان الجمعة إن «بيع النفط الإيراني ونقله بصورة غير مشروعة» يمثلان انتهاكا للعقوبات المفروضة على إيران.
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