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الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي

9/8/2023 2:30:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صعد الذهب قليلا، الجمعة، مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأميركية التي تزداد قوة.

قال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".
وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأميركي اكتسب قوة في أغسطس، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير.
ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 93 بالمئة تقريبا أن يُثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر، لكنهم يراهنون على احتمال بنسبة 41 بالمئة بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.
تحرك الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو حزيران.
وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.



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