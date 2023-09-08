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هل تشارك الأندية السعودية في أبطال أوروبا؟ الخليفي يجيب

9/8/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس رابطة الأندية الأوروبية، القطري ناصر الخليفي، يوم الخميس، إنه لا يعتقد أن التعاقدات الأخيرة للدوري السعودي للمحترفين تشكل "خطرا" على كرة القدم الأوروبية.

وأعيد انتخاب الخليفي، وهو أيضا رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، يوم أمس، رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
وذكر الخليفي، خلال اجتماع الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية بالعاصمة الألمانية برلين: "بالنسبة لي، نحن نؤمن بأنفسنا. لدينا أفضل المسابقات في العالم، وأكبر الأندية في العالم، وأفضل اللاعبين في العالم. لا أعتقد أن هذا يشكل خطرا حقا".
وأضاف: "أعتقد أننا نركز على أنفسنا، ونركز على كيف سنكون.. الأهم الآن، هو كيفية تطوير أنديتنا ورابطة الأندية الأوروبية".

وبشأن إمكانية مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا، أجاب الخليفي بالقول: "لا أعتقد أن هناك فريقا من خارج قارة أوروبا سيشارك في دوري الأبطال".
وتابع: "لا أعرف ماذا سيحدث في غضون السنوات المقبلة، لكن اليوم لا أعتقد أن الفكرة ستنفذ".
ثم عاد ليضيف: "إذا كان هناك كأس السوبر أو شيء من هذا القبيل، لماذا لا؟"



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