فضية للأردن في اختتام بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو
التاريخ
9/8/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - ظفر لاعب المنتخب الوطني للأشبال المعتز
بالله السخني (فئة طول 176 سم) بالميدالية الفضية في بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو
التي اختتمت منافساتها اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت.
ليصبح رصيد الأردن في البطولة 8 ميداليات (2 ذهب 3 فضة و3 برونزيات).
وخرج من منافسات البطولة اليوم محمد سلمي (فئة طول
180 سم) وحمزة حسين (فئة طول فوق 180 سم) ورانيا فضل (فئة طول 172سم) ولمى البقور
(فئة طول 176 سم).
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