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فضية للأردن في اختتام بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو ‏

9/8/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أيمن وجيه الخطيب ‏
عمان - ظفر لاعب المنتخب الوطني للأشبال المعتز بالله السخني (فئة طول 176 سم) بالميدالية الفضية في بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو التي اختتمت منافساتها اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت.
‎ليصبح رصيد ‏الأردن في البطولة ‏‎‏8 ميداليات (2 ذهب 3 فضة و3 برونزيات).‏
وخرج من منافسات البطولة اليوم محمد سلمي (فئة طول 180 سم) وحمزة حسين (فئة طول فوق 180 سم) ورانيا فضل (فئة ‏طول 172سم) ولمى البقور (فئة طول 176 سم).‏



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