الامانة تدعو للمشاركة في منصة عمان تستمع لرصد الاراء والتقييم للخدمات
التاريخ
9/8/2023 2:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دعت امانة عمان الكبرى ، بهدف التواصل مع اهالي عمان من خلال رصد ارائهم وتقييمهم للخدمات والمرافق وجعلها تلبي الاحتياجات ، الى المشاركة في منصة " عمان تستمع " .
والمنصة " عبارة عن نافذة تشاركية لسكان مدينة عمّان تهدف للحصول على الاراء وتقييم الخدمات من خلال الإجابة على كافة الأسئلة بموضوعية عبر الرابط :
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