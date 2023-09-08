Friday, 08 September 2023 11:00 GMT

الصفدي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

9/8/2023 2:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.

وبحث الصفدي وليف سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما بحثا عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضية اللاجئين. وأكدا استمرار التعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية.



MENAFN08092023000072011014ID1107034802

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث