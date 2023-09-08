الصفدي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى
التاريخ
9/8/2023 2:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.
وبحث الصفدي وليف سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما بحثا عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضية اللاجئين. وأكدا استمرار التعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية.
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