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الصفدي يستقبل آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي

9/8/2023 2:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشورى السعودي معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة على رأس وفد من مجلس الشورى السعودي، حيث يجريان مباحثات رسمية في مجلس النواب.

وكان في استقبال الوفد السعودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة ومساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية النائب ذياب المساعيد، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري، والسفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.

ووفق تصريح صادر عن مجلس النواب، فإن الزيارة تأتي ترجمة وتعزيزاً للعلاقات الأخوية الثنائية والمتجذرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ورعاهما، ولتعزيز آفاق التعاون المشترك بخاصة البرلمانية منها.

ومن المنتظر أن يجري الصفدي وآل الشيخ مباحثات في مجلس النواب، وسبق أن زار الصفدي مجلس الشورى السعودي على رأس وفد برلماني قبل شهرين، والتقى بعدد من المسؤولين السعوديين.

ويضم الوفد السعودي المرافق لمعالي الدكتور عبد الله آل الشيخ كلاً من:
عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وعضو مجلس الشورى سعادة الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، وعضو مجلس الشورى سعادة الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، و عضو مجلس الشورى سعادة اللواء مساعد بن سالم الخالدي.



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