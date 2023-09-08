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الأندية السعودية تنفق 957 مليون دولار على انتقالات اللاعبين الجدد

9/8/2023 2:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أنفقت أندية الدوري السعودي لكرة القدم 957 مليون دولار قياسية على انتقالات اللاعبين الجدد، وفقا لتقرير صادر عن شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي اليوم الجمعة.
واحتل الدوري السعودي المرتبة الثانية بصافي إنفاق قدره 907 ملايين دولار وراء الدوري الإنكليزي (1.39 مليار دولار)، بعد استقطابه "94 لاعبا أجنبيا منهم 37 لاعبا من الدوريات الخمسة الكبرى" بحسب التقرير.
وكان للدوري الإنكليزي الحصة الأكبر من حيث عدد اللاعبين المستقطبين وقيمة الإنفاق عليهم (312 مليون دولار).
وفيما جنى الدوري الإنكليزي الممتاز 698 مليون دولار من بيع لاعبيه لدول أجنبية هذا الصيف، جاء نصفها تقريبا (312 مليون دولار) من الدوري السعودي.
وتوزع إنفاق الدوري السعودي على شراء لاعبين آخرين من الدوري الفرنسي (148 مليون دولار)، الإيطالي (122 مليون دولار)، الإسباني (116 مليون دولار) والألماني (32 مليون دولار)، فضلا عن دوريات أخرى.
وبلغ إجمالي إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية مجتمعة 6.10 مليار دولار في موسم هذا الصيف، بزيادة قدرها 1.25 مليار دولار مقارنة بموسم 2022: 4.85 مليار دولار.
وأضاف تقرير ديلويت، أن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى سجلت زيادة في إنفاقها على الانتقالات لهذا الصيف باستثناء الدوري الإسباني.



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