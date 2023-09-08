مونديال السلة: ألمانيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ النهائي الأول في تاريخها
التاريخ
9/8/2023 2:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة 113-111 اليوم الجمعة، في العاصمة الفلبينية مانيلا، لتضرب موعداً الأحد مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.
وحسب شبكة يورونيوز الأوروبية، كانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في نسخة 2002، فيما اخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علماً أنه خاض البطولة دون أبرز نجوم دوري (أن بي أيه)، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.--(بترا)
MENAFN08092023000072011014ID1107034793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.