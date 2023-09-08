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8 بدائل للقهوة تزيد من النشاط والتركيز تعرفوا عليها

9/8/2023 2:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تمد القهوة الجسم بالطاقة والحيوية لكنها أيضاً تحتوي على بعض الأضرار، ويمكنك إدمانها بسهولة خاصة قهوة الصباح لذلك ينصح خبراء التغذية بتجربة مشروبات أخرى بديلة للقهوة قد لا تحتوي على جرعات كبيرة من الكافيين لكنها تمد الجسم بالطاقة، وتزيد من قدرتك الذهنية، والتركيز، لنتعرف في هذا المقال على أبرز بدائل القهوة.
تحتوي القهوة على الكثير من الفوائد الصحية، وتمد الجسم بالنشاط، وتزيد من معدل التركيز لكن على الرغم من فوائدها إلا أنها تحتوي على عدة أضرار للجسم خاصة عند شربها بكميات كبيرة أو شربها صباحاً على الريق أو قبل النوم، فيما يلي أبرز أضرار القهوة:
ارتفاع معدل ضربات القلب والخفقان بسبب الكافيين في القهوة الذي يسرع من معدل ضربات القلب. يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تزايد التوتر خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من الضغط، ولا تحصل على قسط كافٍ من الراحة. شرب القهوة في أوقات متأخرة من اليوم يزيد من صعوبة النوم لأن الكافيين يبقى في نظامك لمدة خمس إلى ست ساعات. للقهوة تأثير ملين على الجسم، وتسبب العديد من المشكلات في المعدة خاصة إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء لذلك تجنب شرب القهوة إذا كنت تعاني الإسهال. القهوة تسبب الإدمان لأنك عندما تحاول التقليل من شربها قد تعاني من الصداع الناتج عن الانسحاب. يمكن أن يؤدي شرب القهوة يومياً إلى تفاقم أعراض القولون العصبي. الإفراط في شرب القهوة قد يجعل العظام أكثر هشاشة لأن الكافيين يزيد من كمية الكالسيوم التي يتم التخلص منها عن طريق البول.
مشروبات بديلة للقهوة
فيما يلي مشروبات ذات مذاق قوي تعد بديلاً صحياً للقهوة عليك بتجربتها

قهوة الهندباء (قهوة الشيكوري)
تُصنع قهوة الهندباء عن طريق تحميص وطحن جذور نبات الهندباء ثم نقعها في الماء الساخن، ولا تحتوي على الكافيين، وتتميز بمذاق قوي، وجوزي، وتتميز بطعم مشابه جدًا للقهوة لدرجة أنها تستخدم كإضافة للقهوة.

قهوة أورزو (قهوة الشعير)
قهوة أورزو التي تُسمى أيضاً البارلي هي مشروب إيطالي مصنوع من الشعير المطحون الذي يتم تحضيره وطعمه مشابه جدًا للقهوة، وهي خالية من الكافيين، كما تتميز بعدة فوائد صحية حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن، ويعد الشعير مصدراً غنياً بالألياف، والبوتاسيوم، والحديد.
شاي الماتشا
يعد شاي الماتشا بديلاً صحياً للقهوة حيث يعمل على توفير الطاقة المستدامة طوال اليوم على عكس القهوة التي تسبب ارتفاع النشاط ثم هبوطاً حاداً لأن الماتشا تحتوي على مزيج من الكافيين وإل- ثيانين الذي يزيد من الاسترخاء، ويقلل التوتر.

الشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة
يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين مثل القهوة لكن بكمية أقل لذلك يمنحك الشاي الأخضر جرعة من النشاط دون الإفراط في الكافيين أو التعرض لآثاره الضارة، كما يحتوي على مضادات الأكسدة.
لزيادة تركيزك في منتصف اليوم، وتعزيز نشاطك تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة التي تبلغ 60% أو أكثر مع كوب من الشاي الأخضر السادة أو المُحلى بالقليل من العسل.

مشروب الجينسنغ
إذا نظرت إلى مكونات مشروبات الطاقة ستجد في الكثير منها الجينسنغ الذي يعزز الطاقة، وله العديد من الفوائد الصحية، ويتميز مشروب الجينسنغ بنكهة قوية يعشقها محبو القهوة، وما يجعل الجينسنغ بديلاً جيدًا للقهوة هو أنه يحتوي على مركبات طبيعية تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية، وزيادة مستويات الطاقة.
مشروب القرفة
يتميز مشروب القرفة بالعديد من الفوائد الصحية بجانب مذاقه المميز العطري الذي يثير الحواس عند شربه، وهو لا يحتوي على الكافيين، ويساعد في تنظيم سكر الدم، وخفض نسبة الكوليسترول، وتقليل الالتهابات، يمكنك شرب القرفة المطحون أو الأعواد الخشبية مُضافاً إليها الماء المغلي أو حليب الشوفان أو حليب جوز الهند، ويمكن تحليتها بالعسل.

بديل القهوة الكريمية لتعزيز الطاقة
إذا كنت من عشاق القهوة الكريمية الغنية بالنكهات، ولا يمكنك الاستغناء عن مذاقها وقوامها الغني إليك هذا المشروب البديل الذي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ويمد الجسم بالطاقة، ويزيد من التركيز.
المكونات
كوب حليب شوفان. 1 رشة قرفة مطحونة. نصف ملعقة صغيرة من العسل أو شراب القيقب (يمكنك الاستغناء عنها). رشة من خلاصة الفانيليا النقية. ربع كوب من الكاجو المنقوع في الماء (يمكن زيادة الكمية إلى نصف كوب).
طريقة التحضير
يُسخن حليب الشوفان على النار، ثم نضيف جميع المكونات ما عدا الكاجو. نقلب برفق حتى تمتزج المكونات، ثم نزيل القدر الساخن، ونتركه يبرد قليلاً. نضع الحليب الدافيء في الخلاط ثم نضيف إليه الكاجو، ونخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي رغوي. يُسكب المشروب في الكوب، ويُقدم ساخناً.

مشروب النعناع
يمنحك مشروب النعناع في الصباح الكثير من الطاقة والحيوية، ويعزز من حواسك عند شم رائحة النعناع المنعشة حيث يقل التعب، والنعاس، والتوتر.
خطوات التخلص من إدمان القهوة
إدمان القهوة هو أمر شائع للغاية، ويجد الكثير صعوبة بالغة في تقليل عدد مرات شرب القهوة حتى مع استبدالها بمشروبات أخرى فتعود مراراً وتكرارً إلى قهوتك المعتادة، والسبب بجانب إدمان القهوة هو أنك تتوقف مرة واحدة عن شرب القهوة بدلاً من التدرج لذلك تعود إليها بعد أيام قليلة، فيما يلي أهم الخطوات التي تجعلك تقلل من عدد مرات شرب القهوة:
أضف دهونًا صحية مثل نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو الزبدة الطبيعية إلى كوب قهوتك. تجنب إضافة السكر أو بدائل السكر إلى القهوة لأنها تزيد من شهيتك إليها. استخدم نصف قهوة منزوعة الكافيين ممزوجة بنصف قهوة عادية للحد من تناول الكافيين. أضف بعض التوابل مثل القرفة أو الكركم إلى القهوة. استخدم العسل لتحلية القهوة بدلاً من السكر. تجنب إضافة الكريمة أو الحليب كامل الدسم للقهوة. أضف بدائل الحليب مثل حليب الشوفان أو حليب اللوز إلى القهوة. قلل من عدد أكواب القهوة التي تتناولها يومياً. تجنب شرب القهوة صباحاً على الريق. استبدل قهوة الصباح بواحدة من بدائل القهوة. قلل من تركيز القهوة تدريجياً. تجنب تسوق قهوتك المفضلة بدلاً من ذلك احرص على شراء قهوة غير مميزة، ولا تحب شربها كثيراً مما يدفعك إلى تقليل عدد مرات تناولها، وشرب البدائل الأخرى.[2]
للقهوة العديد من الفوائد الصحية لكنها أيضاً قد تشكل خطراً على المعدة لذلك يجب استبدال القهوة بمشروبات أخرى تزيد من النشاط والتركيز.-وكالات



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