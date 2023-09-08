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الفيصلي يحذر جماهيره من العقوبات الآسيوية

9/8/2023 2:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشر النادي الفيصلي، الجمعة، تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره.
وأشار الاتحاد الآسيوي، وفقا للتعليمات التي نشرها الفيصلي عبر صفحته الرسمية على“فيسبوك”، إلى أن أقل عقوبة لأي مخالفة جماهيرية تبلغ 1000 دولار، بينما تبلغ أقصى عقوبة مليون دولار، مقرونة بالحرمان من المشاركة لمدة 5 سنوات.
وتصل عقوبة إشعال الشماريخ وأضواء الليزر في حدها الأقصى إلى 20 ألف دولار، فيما تبلغ عقوبة التدخين في مدرجات الملعب، أو أي مكان فيه، ورمي زجاجات الماء داخل الميدان، 5 آلاف دولار.
ويشارك الفيصلي، لأول مرة في تاريخه، في دوري أبطال آسيا بصفته بطلا للدوري المحلي.
وأوقعت القرعة الفيصلي في المجموعة الثانية، إلى جانب السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.
ويستهل الفريق الأردني مشواره في البطولة باستضافة ناساف، يوم 18 أيلول الجاري على استاد عمان الدولي.



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