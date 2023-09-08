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رغم شح الأمكانيات والموارد.. إشادات واسعة بأداء وخدمات بلدية السرو

9/8/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشاد مواطنون في احياء من لواء بني كنانة بمحافظة إربد بالجهود التي تبذلها بلدية السرو ممثلة برئيسها الدكتور عامر العودات على الجهود التي يبذلها لتقديم الخدمة للمواطنين.

وثمن المواطنون والعاملون في البلدية، العدل في توزيع الخدمات على كل حدود مناطق البلدية، مؤكدين التزام العودات بالتعهدات والوعود التي أطلقها قبل تسلمه منصبه، بالرغم من التحديات الكثيرة في العمل البلدي.

أما في قطاع الطرق، أشاروا إلى أن العديد من الشوارع الجديدة فتحت في الآونة الأخيرة، وتوسعت أخرى، لتسجل البلدية في رصيدها مئات الالاف من أمتار تعبيد الطرق في عموم منطقة السرو.

وأشاد المواطنون وزاور المنطقة بالنظافة التي تتمتع فيها حدود البلدية، بالإضافة إلى مشاريع التنظيم التي وصلت معظم المناطق، فضلا عن التوسع في إنارة الطرق بالمنطقة.

ويشار إلى أن العودات كان قد خرج قبل الانتخابات بأسابيع من أحد شوارع منطقة بلدية السرو بمقطع مصور يتحدث فيه عن حقوق ضائعة، واليوم خرج العودات من نفس المكان الذي بات بحلة أخرى معلنا عودة الحقوق.



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