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الكلاب الضالة تثير الهلع بين سكان حي المصانع في الزرقاء

9/8/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب سكان حي المصانع في منطقة وادي الحجر وسكان منطقة جبل طارق في الزرقاء الجهات المعنية بوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع وأمام المدارس والتي تثير الهلع بين السكان والأطفال وطلاب المدارس في المنطقة.
وكانت الكلاب الضالة قد قامت منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر آب الماضي، بعقر 367 مواطنا ومواطنة ومن مختلف الفئات العمرية، وبحسب الأرقام الرسمية الموثوقة.

ووفق البروتوكول الطبي، فإن الشخص الذي عقرته الكلاب يعطى ستة مطاعيم وفق برنامج طبي خاص لدى وزارة الصحة، حيث تبلغ تكلفة تلك المطاعيم للشخص الواحد ما بين 150 - 200 دينار .

ويتخوف قاطنو منطقة/ حي المصانع (حي اليوبيل الذهبي) من إرسال أطفالهم إلى المدارس خشية هجمات الكلاب الضالة التي تنتشر في مناطق الحي ليلاً ونهارًا وأمام منازلهم، فباتوا يشعرون بالخوف والقلق كلما خرج أحدهم من منزله وذلك خشية من هجمات الكلاب التي ربما تكون مصابة بداء السعار، وخاصة خلال خروج الطلبة الى مدارسهم في الصباح .

وتؤكد الحاجة أم عبدالله الدعجة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن سكان الحي يخشون الخروج من بيوتهم، حيث تسيطر قطعان الكلاب الضالة على مناطق الحي وطرقها ولا يمكن المرور منها، خاصة في الليل والساعات الأولى من الصباح، كما لا يمكن لأحدهم الخروج سيراً على الأقدام إلا بواسطة المركبات وذلك خشية تعرضهم لهجمات الكلاب الضالة التي يبدو أنها مسعورة.

وناشدت الحاجة أم عبدالله الدعجة، التي تعرض جسد أبنها الشاب عبدالله للنهش من الكلاب الضالة المسعورة بعد خروجه لعمله قبل أيام ما تسبب له بالأذى والتشوهات الجسدية ويراجع حالياً أحد المستشفيات للعلاج، الجهات المعنية في محافظة الزرقاء لاتخاذ إجراءات فعلية لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة.

بدوره، قال أحد سكان الحي محمود الجبور، إن العديد من سكان حي المصانع تقدموا بشكاوى عديدة للجهات المعنية للمطالبة باتخاذ الإجراءات الفعلية لمكافحة ظاهرة انتشار قطعان الكلاب الضالة في الحي، خاصة بعد تسببها بالعديد من حالات العقر وإثارة الخوف والهلع بين الأهالي، وباتت مصدر قلق على حياتهم وسلامتهم وتحد من خروجهم من منازلهم.

وأشار إلى أن سكان الحي، كما هو الحال في المناطق المجاورة، سمعوا عن اتخاذ الجهات المعنية خطة تنفيذية لمكافحة الكلاب الضالة وإبعادها إلى خارج المناطق السكنية، مستدركاً، وبحسب وصفه، بأن تلك الإجراءات شكلية ولم تطبق على أرض الواقع.

كما قال الخمسيني فيصل أحمد، والذي يعمل في أحد المطاعم على الأوتوستراد بمنطقة جبل طارق، إن انتشار الكلاب الضالة شكل لديه قلق كبير وأثار لديه مخاوف لاضطراره مغادرة المطعم بعد منتصف الليل مشياً على الأقدام، حيث تكون قطعان الكلاب منتشرة على طول الطريق وصولاً إلى منطقة وادي الحجر حيث يوجد منزله، وتهاجم تلك الكلاب المارة والمركبات.

وبين أحد الموظفين القاطنين في منطقة جبل طارق عمر عبد الرحمن، إن الكلاب تنتشر في الساحات الترابية على امتداد شارع مثلث الأقصى وحتى الطريق الصحراوي مقابل مدينة المجد، كما تتخذ من المبنى غير المكتمل لنادي التجارة مقراً لها في الليل، فتجول بالمناطق الواصلة ما بين مبنى غرفة الصناعة وحتى طريق المركبات الخارجة من المجمع إلى الطريق الصحراوي، ويثير نباح قطعان الكلاب الضالة ليلاً الهلع بين سكان تلك المناطق.

من جانبه، أشار محافظ الزرقاء حسن الجبور إلى خطة المحافظة بمكافحة الكلاب الضالة بالتعاون مع جمعية عناية الرفق بالحيوان والبيئة، حيث تضمنت المرحلة الأولى نقل الكلاب الضالة من المناطق السكنية إلى مناطق خارج المدينة، وتوفير الغذاء لها، من بقايا الأطعمة من المطاعم ومصانع الأغذية وجمعها في تلك المناطق.

وأكد الجبور أن هذه العملية توفر بيئة مناسبة لتلك الكلاب لتبقى خارج المناطق السكنية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الخطة هي إيجاد مأوى لمجاميع تلك الكلاب في أرض بعيدة، كما أن الخطة تتطلب تعاون كافة الجهات المعنية، وبالأخص البلديات.



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