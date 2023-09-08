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انقطاع المياه في العقبة بعد عطل فني

9/8/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعلنت شركة مياه العقبة حصول عطل فني في الخط الرئيسي الناقل من الديسة الى العقبة اليوم الجمعة.

وقالت الشركة في منشور لها عبر "الفيسبوك" إنه "تم إطفاء جميع الآبار لتفريغ الخط حتى تتمكن الشركة من اصلاح العطل الذي أصاب الخط والذي من المتوقع أن يستمر لعدة ساعات".

ونوهت الى توقف تزويد الخزانات الرئيسية في العقبة بكميات المياه المطلوبة الامر الذي سينتج عنه انقطاع مياه او ضعف واضح في معظم مناطق مدينة العقبة.

ودعت الشركة "المواطنين إلى أخذ الحيطة والترشيد في استهلاك المياه وتأجيل الاعمال المنزلية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه تفاديا لنفاذ المياه من الخزانات المنزلية ولتجنب أي معاناة قد تحصل نتيجة انقطاع المياه".



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