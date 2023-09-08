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العقبة تسجل 45.2 درجة مئوية

9/8/2023 2:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة العقبة نهار اليوم (45.2) درجة مئوية، مسجلة بذلك أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد ال خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأجواء الحارة التي تؤثر على المملكة ستبدأ بالانحسار تدريجياً اعتباراً من يوم غد السبت، لتسجل في العاصمة الأحد 30 درجة مئوية، وبأقل بنحو 7 درجات مئوية مقارنة مع اليوم الجمعة.
وأشار ال خطاب، إلى أنه وعلى مستوى العاصمة، فقد سجلت المرتفعات الشرقية درجة حرارة عظمى وصلت إلى 37.6 درجة مئوية، بينما سجلت المرتفعات الغربية من العاصمة 35 درجة مئوية.



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