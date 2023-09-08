الميثاق لـ معلمي الزرقاء.. المعلم ساهم في بناء الاردن وأقطار عربية
التاريخ
9/8/2023 2:26:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكد أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني أن "المعلم الاردني" ساهم في بناء الدولة الاردنية، وترك بصماته في بناء العديد من الدول العربية .
وأضاف في لقاء ضم مئات المعلمين والمعلمات في محافظة الزرقاء وأعضاء من المكتب السياسي لحزب الميثاق، أن "المعلم" لا يزال يواصل بناء الاجيال، وذلك خلال حوار ونقاش عن هموم المعلمين ومشاكلهم وكيفية بناء البرامج التي تدعم تطوير العملية التعليمة وتحسين مخرجاتها.
وتحدث المومني عن دور المعلم الاردني في المساهمة ببناء الوطن عبر تخريج الاجيال المتعاقبة التي ساهمت ببناء مؤسسات الدولة وسلطاتها.
وأشار الى أن المعلم الاردني ذاع صيته التربوي والتعليمي في مختلف الاقطار العربية، فضلا عن مساهمته في بناء تلك الدول من خلال تدريس الطلبة وتعزيز الابعاد التربوية والتعليمية والقيمية.
وأعلن المومني بإسم حزب الميثاق الوطني فخره واعتزازه بلقاء النخب التربوية والتعليمية من المعلمين والمعلمات.
وتحدث الدكتور ابراهيم الطراونة مساعد الامين العام لشؤون النقابات عن ضرورة اتباع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير المنظومة السياسية والحزبية في الأردن، وضرورة وأهمية حضور المعلم في هذه المرحلة التاريخية من الحياة السياسية الاردنية عبر الانخراط بالعمل الحزبي والسياسي وتوسيع المشاركة بالعملية الانتخابية، مؤكدا على أن "مكانة المعلم" لا تزال حاضرة في المجتمع الاردني؛ بإعتباره من بناة الاجيال والمجتمعات الفاضلة، وأن تعزيز مكانة المعلم يؤكد تمسك المجتمع بمنظومته الاخلاقية.
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