Friday, 08 September 2023 10:58 GMT

الميثاق لـ معلمي الزرقاء.. المعلم ساهم في بناء الاردن وأقطار عربية

9/8/2023 2:26:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أكد أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني أن "المعلم الاردني" ساهم في بناء الدولة الاردنية، وترك بصماته في بناء العديد من الدول العربية .

وأضاف في لقاء ضم مئات المعلمين والمعلمات في محافظة الزرقاء وأعضاء من المكتب السياسي لحزب الميثاق، أن "المعلم" لا يزال يواصل بناء الاجيال، وذلك خلال حوار ونقاش عن هموم المعلمين ومشاكلهم وكيفية بناء البرامج التي تدعم تطوير العملية التعليمة وتحسين مخرجاتها.

وتحدث المومني عن دور المعلم الاردني في المساهمة ببناء الوطن عبر تخريج الاجيال المتعاقبة التي ساهمت ببناء مؤسسات الدولة وسلطاتها.

وأشار الى أن المعلم الاردني ذاع صيته التربوي والتعليمي في مختلف الاقطار العربية، فضلا عن مساهمته في بناء تلك الدول من خلال تدريس الطلبة وتعزيز الابعاد التربوية والتعليمية والقيمية.

وأعلن المومني بإسم حزب الميثاق الوطني فخره واعتزازه بلقاء النخب التربوية والتعليمية من المعلمين والمعلمات.

وتحدث الدكتور ابراهيم الطراونة مساعد الامين العام لشؤون النقابات عن ضرورة اتباع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير المنظومة السياسية والحزبية في الأردن، وضرورة وأهمية حضور المعلم في هذه المرحلة التاريخية من الحياة السياسية الاردنية عبر الانخراط بالعمل الحزبي والسياسي وتوسيع المشاركة بالعملية الانتخابية، مؤكدا على أن "مكانة المعلم" لا تزال حاضرة في المجتمع الاردني؛ بإعتباره من بناة الاجيال والمجتمعات الفاضلة، وأن تعزيز مكانة المعلم يؤكد تمسك المجتمع بمنظومته الاخلاقية.



MENAFN08092023000072011014ID1107034783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث