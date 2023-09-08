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سقوط يطلق دعوات لسلامة متسلقي جبل القارة - جريدة الوطن السعودية

9/8/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وفاة شاب سعودي إثر سقوطه في أحد شقوق الجهة الشرقية في أعلى جبل القارة ((الشبعان)) في الأحساء، دعوات المهتمين بالشأن السياحي إلى تقنين ((التسلق)) إلى أعلى الجبل، والوصول إلى المغارات والكهوف الداخلية، لتفادي مخاطر السقوط، وتأمين مستويات عالية من السلامة، داعين إلى تفعيل 11 إجراء، من بينها الحصول على ترخيص مسبق للتسلق وتحديد أوقات التسلق ومسارات الصعود، مع منع الصعود الفردي، وغيرها من الإجراءات.
مليونا متر مربع
سلطت حادثة السقوط الضوء على أنه ربما لا يعي كثيرون مدى خطورة الصعود والتسلق من دون معرفة تامة بتفاصيل الجبل.
ويحرص القائمون في الجزء المطور من مشروع جبل القارة، على عدم السماح بالصعود والتسلق إلا برفقة مدربين متخصصين مرخصين، بيد أن هناك من يقومون بالصعود من الجهات الأخرى الخارجة عن حيز المشروع، موضحين أن المساحة الإجمالية لجبل القارة أكثر من 2 مليون متر مربع.
تأسيس جمعية
دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المواساة للخدمات الاجتماعية في مدينة القارة بالأحساء الدكتور أحمد اللويمي، إلى تأسيس جمعية أهلية ((للتسلق))، تعمل على تقديم دورات احترافية، ورحلات تسلق تحت إشراف محترفين في المجال، منعًا من قيام من لا يمتلك أي خبرة بالمخاطرة بحياته، واستقاء الخبرة من كثير من الجمعيات الأهلية، والتجمعات الاحترافية المتخصصة، ومن بينها الاتحاد الدولي لرياضة التسلق (IFSC)، والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
إلزامية التصريح المسبق
شدد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السياحية في الأحساء شاكر العليو، على إلزامية التنسيق المسبق مع إدارة الجبل عند قيام أي فرد بالتسلق إلى قمم الجبل، وتتولى إدارة الجبل منح المتسلق ((تصريحًا))، يتضمن تحديد وقت الصعود والخروج، على غرار الإجراءات المتخذة عند الدخول إلى البحر.
ولإدارة الجبل بناء خطة عمل وإستراتيجية تنظيم مغامرة الصعود أعلى الجبل والنزول منه، واستكشاف المغارات فيه.
حادثة أخرى
شدد عمدة مدينة التويثير في الأحساء علي الحاجي على أهمية تسوير الجبل، وبالأخص المواقع التي يسهل منها الدخول والصعود إلى أعلاه، إذ تكثر الشقوق والفتحات، مستذكرًا حادثة سقوط أخرى لطفل قبل أكثر من 10 أعوام، ووفاته جراء سقوط في فتحة بين صخرتين جبليتين إلى قاع الجبل.
تعامل مماثل
ذكر محمد الجلواح ((مهتم بشأن الجبل)) ضرورة سلامة زوار الجبل، والتعامل مع المناطق الجبلية الخطرة بنفس التعامل مع بعض المناطق البحرية العميقة ومنع الوصول إليها، ووضع التعليمات واللوحات التحذيرية عليها، وتدوين ((ممنوع الاقتراب من هذه المنطقة))، وذلك لا يعني حرمان هواة التسلق إلى أعلى الجبل، وتوفير أدوات وأصول وأنظمة السلامة، والعمل على إجراء مسح ميداني فني شامل على كل جوانب وجهات الجبل واختيار المنطقة المناسبة للتسلق، وإنشاء مركز للدفاع المدني ملاصق للجبل.
هواية خطرة
أوضح علي الشبعان ((من أهالي القارة))، أن التسلق هواية لها عشاقها، لكنها تبقى هواية خطرة إذا لم يتم التقيد بضوابط السلامة، والحذر من الإقدام عليها دون تفكير بعواقبها.
وبين أن حوادث التسلق في جبل القارة تعد حالات فردية، وتفتقر إلى ضوابط السلامة المطلوبة لممارسي التسلق.
عرضة للانزلاق
أشار عادل الشبعان ((مرشد سياحي)) إلى أن الصعود إلى أعلى الجبل فيه خطورة ومجازفة، وكثير من السائحين بعد الانتهاء من الجولة السياحية داخل الجبل يطلبون الصعود إلى الأعلى، فتقابل طلباتهم بالرفض لخطورة التشققات الكبيرة والفجوات والعرضة للانزلاق، ويتطلب لصعود الجبل مرافقة السائحين لمرشد تسلق ((هايكنغ))، وتوفر حذاء وملابس وخوذة للسلامة وغيرها، وتنتشر في الجبل الفتحات والشقوق ((الضيقة))، والعميقة، والخطرة.
أعجوبة طبيعية
أبان محمد العبدي ((مهتم بالتسلق))، أن التسلق هواية وشغف، وأن جبل القارة يعد ((أعجوبة)) طبيعية تستحق قضاء وقت جميل، وفي نفس الوقت بعض المواقع في الجبل تشكل خطورة، داعيًا إلى تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل مدربين للتسلق لمرافقة الوفود السياحية أو الراغبين في صعود الجبل، والصعود إلى الجبل بشكل جماعي وتقديم بعض الإرشادات للراغبين في الصعود قبل الانطلاق للإلمام بها مبكرًا، وحتى لا تكون مفاجئة للبعض، واصطحاب المشروبات الباردة وحقيبة إسعافات أولية، وتدوين أسماء كل المتسلقين ومتابعة دخولهم حتى خروجهم، مع التأكيد على الصعود نهارًا في الأيام ذات الأجواء المناخية المعتدلة، وتزويد المجموعة بـ((صافرة)) لإطلاق نداءات استغاثة عند حدوث مكروه.
إجراءات لسلامة المتسلقين للجبال
01- تأسيس جمعية للتسلق.
02- إلزامية الحصول على ترخيص مسبق للتسلق.
03- تحديد أوقات التسلق خلال ساعات النهار فقط.
04- تحديد مسارات للصعود ووضع علامات إرشادية في المسارات والنقاط الخطرة.
05- الاستعانة بمرشد هايكنج ((خبير في مسارات التسلق بالجبل)) مرخص من جهة متخصصة.
06- إلزامية الصعود بشكل جماعي ومنع الصعود بشكل فردي.
07- ارتداء ملابس وأدوات التسلق ((خوذة، حذاء، قفازات)).
08- وضع حد أدنى لأعمار الراغبين في صعود الجبل.
09- وضع سياج حديدي في محيط الجبل، وتخصيص بوابات للصعود.
10- اقتصار الصعود على الأجواء المناخية المناسبة.
11- نشر كاميرات المراقبة في بعض المواقع والمساحات، التي يتردد عليها السائحون.

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