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طلال يحتفل بالوليد - جريدة الوطن السعودية

9/8/2023 2:24:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى طلال علي مهدي الكستبان أحد منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل بمناسبة قدوم مولوده الجديد "الوليد" لينظم الى اشقائه الجوري وأشواق والجازي وعلي.

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