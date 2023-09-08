طلال يحتفل بالوليد - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/8/2023 2:24:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى طلال علي مهدي الكستبان أحد منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل بمناسبة قدوم مولوده الجديد "الوليد" لينظم الى اشقائه الجوري وأشواق والجازي وعلي.
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