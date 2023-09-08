جاكو، أول شبكة تواصل اجتماعية سعودية الشدي: مليون مستخدم في شهرين ونسعى لخمسة ملايين مع نهاية العام
التاريخ
9/8/2023 2:22:40 PM
(MENAFN- AETOSWire) في أول ظهور له على مسرح أعمال شبكة التواصل الاجتماعي السعودية الأولى "جاكو"، أعلن رائد الأعمال السعودي فهد الشدي، المشرف على المشروع، عن تحدي خاص يخوضه الفريق للوصول إلى خمسة ملايين مستخدم قريباً.
وشدد على أن اجتذاب جاكو، لأكثر من مليون مستخدم في شهرين قادمين من الشبكات الأخرى من بينهم أسماء معروفة دليل على أنهم يشاركوننا الطموحات في أن نقدم للعالم منصة تواصل اجتماعية عربية رائدة يمكن المراهنة على قدرتها على التحدي والمنافسة.
وفي حفل الإطلاق الرسمي لتطبيق جاكو بالرياض والذي حضره نخبة من المؤثرين والضيوف، أعرب الشدي عن سعادته بالنجاح الذي حققته جاكو حتى الآن، معلناً عن استحواذ الشبكة على مليون مستخدم جديد خلال شهرين فقط. وأعرب عن ثقته في أن جاكو ستصل إلى خمسة ملايين مستخدم مع نهاية العام.
ويضيف أن إطلاق شبكة جديدة مثل جاكو يعد تحديًا صعبًا، ولكن استحواذها على مليون مستخدم في أسابيع قليلة، يدل على أنها قد تغير من قواعد اللعبة. ويبقى السؤال المطروح: هل تدخل جاكو نادي شبكات التواصل الاجتماعي العالمية الكبرى؟ هذا ما نعمل عليه.
ولقي الإعلان صدىً واسعاً يوم أمس حيث تصدر وسمي #جاكو_مليون_مستخدم و #جاكو_مليون_مشترك شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر يوم الخميس بتفاعل كبير من مشاهير السوشال ميديا السعوديين والخليجيين والعرب.
MENAFN08092023004146001356ID1107034767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.