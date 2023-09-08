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جاكو، أول شبكة تواصل اجتماعية سعودية الشدي: مليون مستخدم في شهرين ونسعى لخمسة ملايين مع نهاية العام

9/8/2023 2:22:40 PM
(MENAFN- AETOSWire) في أول ظهور له على مسرح أعمال شبكة التواصل الاجتماعي السعودية الأولى "جاكو"، أعلن رائد الأعمال السعودي فهد الشدي، المشرف على المشروع، عن تحدي خاص يخوضه الفريق للوصول إلى خمسة ملايين مستخدم قريباً.

وشدد على أن اجتذاب جاكو، لأكثر من مليون مستخدم في شهرين قادمين من الشبكات الأخرى من بينهم أسماء معروفة دليل على أنهم يشاركوننا الطموحات في أن نقدم للعالم منصة تواصل اجتماعية عربية رائدة يمكن المراهنة على قدرتها على التحدي والمنافسة.

وفي حفل الإطلاق الرسمي لتطبيق جاكو بالرياض والذي حضره نخبة من المؤثرين والضيوف، أعرب الشدي عن سعادته بالنجاح الذي حققته جاكو حتى الآن، معلناً عن استحواذ الشبكة على مليون مستخدم جديد خلال شهرين فقط. وأعرب عن ثقته في أن جاكو ستصل إلى خمسة ملايين مستخدم مع نهاية العام.

ويضيف أن إطلاق شبكة جديدة مثل جاكو يعد تحديًا صعبًا، ولكن استحواذها على مليون مستخدم في أسابيع قليلة، يدل على أنها قد تغير من قواعد اللعبة. ويبقى السؤال المطروح: هل تدخل جاكو نادي شبكات التواصل الاجتماعي العالمية الكبرى؟ هذا ما نعمل عليه.

ولقي الإعلان صدىً واسعاً يوم أمس حيث تصدر وسمي #جاكو_مليون_مستخدم و #جاكو_مليون_مشترك شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر يوم الخميس بتفاعل كبير من مشاهير السوشال ميديا السعوديين والخليجيين والعرب.


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